هل يتنبأ فحص بروتينات الدم بخطر الإصابة بكورونا؟ وفقًا لبحث جديد ، يمكن استخدام اختبار الدم الذي تم إجراؤه في وقت الإصابة بعدوى كوفيد-19 لتحديد ما إذا كان الشخص من المحتمل أن يصاب بـ كوفيد على المدى الطويل. أجرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Lancet eBioMedicine ، اختبارات على البروتينات في دم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بعدوى . SARS-CoV-2 بعد مقارنتها بالعينات التي تم جمعها من العاملين الصحيين وغير المصابين ، تم العثور على فرق كبير.

هل يتنبأ فحص بروتينات الدم بخطر الإصابة بكورونا؟

ما الذي كان صادمًا جدًا في تقارير الدم؟

مستويات البروتين في أجسامنا مستقرة بشكل طبيعي. لكن الباحثين وجدوا فرقًا صادمًا في مستويات البروتين تصل إلى 6 أسابيع بعد الإصابة. يشير هذا إلى احتمالية الإصابة بفيروس كوفيد لفترة طويلة بسبب تعطيل العديد من العمليات البيولوجية. استخدم العلماء خوارزمية الذكاء الاصطناعي (AI) حيث حددوا "شارة" في عدد هائل من البروتينات المختلفة. هذا يدل بنجاح على فرص الشخص في أن يعاني من كوفيد لفترة طويلة حتى بعد عام من الإصابة.

هل يتنبأ فحص بروتينات الدم بخطر الإصابة بكورونا؟؟

كيف يمكن لبروتينات الدم أن تتنبأ بالعدوى؟

يدل وجود البروتينات في الدم على العديد من علامات العدوى. يتفاعل فيروس كوفيد بقوة مع البروتينات المرتبطة بالتخثر في البلازما. هذا يتنبأ بدقة بالأعراض بأن كوفيد سيستمر في ذلك المريض لمدة عام آخر.

هل يتنبأ فحص بروتينات الدم بخطر الإصابة بكورونا؟

ما مدى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الآن؟

كما نعلم شدة جائحة كوفيد-19 تسببت متحوراته القديمة والمتقدمة في مقتل أكثر من 374000 شخص في جميع أنحاء العالم وتركت أكثر من 6.7 مليون مصاب. استجاب الجميع للفيروس القاتل بطريقة مختلفة. أظهر البعض أعراضًا خفيفة بينما قد شعر آخرون بأعراض ما بعد كورونا لأشهر بعد الإصابة.

هل يتنبأ فحص بروتينات الدم بخطر الإصابة بكورونا؟

كيف يمكن لفحص الدم أن يساعد؟

يستجيب الأشخاص المصابون بـ SARS-CoV-2 بشكل مختلف. مع إثبات هذه الحقيقة ، يمكن للأطباء استخدام اختبار الدم للتنبؤ بما إذا كانت حالة مريض كوفيد-19 من المحتمل أن تصبح حرجة أم لا. هذه المعلومة لا تقدر بثمن حيث يمكن وضع استراتيجية العلاج لهذا المريض بعينه. سيساعد هذا الأطباء على تحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى علاج في المستشفى أو عناية مركزة من خلال إدارة المرض بشكل أفضل لكل مريض.

هل يتنبأ فحص بروتينات الدم بخطر الإصابة بكورونا؟

الخلاصة

في حالة إصابتك بـ كوفيد-19، يمكنك إجراء اختبار دم بسيط يمكن أن يكتشف ما إذا كنت مصابًا بعدوى كوفيد أو أن هناك فرصًا أكبر للإصابة بـ كوفيد على المدى الطويل. يمكن لدراسة بروتين الدم تحديد الأشخاص الذين من المرجح أن يعانون من أعراض كوفيد الطويلة بسهولة.

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