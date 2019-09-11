هل يجب أن تسمحي للناس بتقبيل طفلك؟

يعتقد الكثير من الناس أن الأطفال الرضع يتمتعون بجاذبية لا تقاوم فيقومون بتقبيلهم واللعب معهم. فهل هذا التصرف صحي!

كآباء جدد ، نميل إلى رعاية الأطفال وغمرهم بالحب والحنان. ولكن ماذا عن الأشخاص الآخرين حولنا؟ وماذا عن النظافة؟ والجراثيم والعدوى؟ تعالوا نتعرف على مخاطر تقبيل المواليد الجدد:

بالرغم من ان الكثير يقومون بلا وعي بمحاولة حمل وتقبيل الأطفال الرضع. بصفتك أحد الوالدين ، فمن مسؤوليتك أن تكون قادرًا على وضع قوانين خاصة لحمايته.

الكثير من الناس يحملون فيروس الورم الحليمي البشري من النوع 1 أو فيروس الهربس الفموي وقد لا يعرفون ذلك. لذلك، قد ينقلون الفيروس عن غير قصد إلى طفلك الرضيع، مما يعني احتمال اصابته بعدوى شديدة. نظرًا لأن فيروس HPV 1 شديد العدوى ، فهو يمكن أن ينتقل عبر التقبيل ويمكن أن يهاجم الكبد والرئتين والعينين والشفتين والجلد وحتى دماغ الطفل. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يتم توفير علاج سريع على الفور ، فقد تصبح العدوى قاتلة.

فيما يلي بعض علامات وأعراض الهربس الفموي التي يجب أن تكون على دراية بها:

الحمى

تورم الغدد

القروح حول الشفاه والفم

نقط صغيرة حول الفم

نصيحة للآباء والأمهات

في حين أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من النوع 1 نادر ، الوقاية خير من العلاج. تأكدي من منع أي شخص من تقبيل الطفل. يمكنك أيضًا تطبيق قاعدة عدم التقبيل حتى يبلغ عمر طفلك على الأقل ستة أسابيع أو أكثر.