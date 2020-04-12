هل يجب أن تقلق إذا كان طفلك يمشي على أطراف أصابعه؟

يقول الخبراء ما يقرب من 5% من جميع الأطفال الصغار يمشون على اطراف اصابعهم. ولكنهم بعمر 5 سنوات ونصف. يوقفون عن هذه العادة.

المشي على مقدمة القدمين أو أصابع القدم، والتي تسمى أيضًا المشي على أطراف الأصابع ، أمر شائع جدًا بين الأطفال الذين يتعلمون المشي. ويتغلب معظم الأطفال على هذه العادة مع تقدمهم في العمر ، لكن بعض الأطفال يستمرون في المشي إلى ما بعد سنوات الطفولة ويفعلون ذلك من باب التعويد. إذا كان طفلك ينمو ويتطور بشكل طبيعي ، فإن المشي على أصابع القدم ليس مدعاة للقلق.

على الرغم من أنه في بعض الحالات النادرة ، يمكن أن يكون مؤشرًا على حالات معينة ، بما في ذلك الشلل الدماغي ، والضمور العضلي واضطراب طيف التوحد.

الأعراض:

لا تعد الحالة مصدر قلق حتى يعاني طفلك من مشكلة أخرى في النمو أو الحركة. لذا ، إذا كان طفلك يمشي على اطراف أصابعه بعد سن الثانية ، يمكنك التحدث مع طبيبك حول ذلك. عليك أخذ الأمر على محمل الجد إذا كان طفلك يعاني من شد في عضلات الساق أو تصلب في وتر أخيل أو نقص في التنسيق العضلي.

ما الذي يؤدي إلى المشي على اطراف الاصابع؟

المشي على اطراف الأصابع شائع إلى حد ما عندما يتعلم طفلك اتخاذ الخطوات القليلة الأولى ، ولكن في بعض الحالات الصحية، مثل:

قصر وتر أخيل: يربط وتر أخيل عضلات الساق السفلية بالجزء الخلفي من الكعب. إذا كانت هذه العضلات قصيرة ، يمكن أن تمنع الكعب من لمس الأرض.

الشلل الدماغي: يمكن أن يحدث المشي على اطراف الأصابع بسبب اضطراب في الحركة أو توتر العضلات أو وضعية الوقوف ، والذي ينجم عن إصابة أو تطور غير طبيعي في أجزاء الدماغ التي تتحكم في وظيفة العضلات.

الحثل العضلي: الحثل العضلي هو مرض وراثي تكون فيه ألياف العضلات عرضة للتلف والضعف بمرور الوقت. هذه الحالة أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين مشوا في البداية بشكل طبيعي وبدأوا في المشي على اطراف الاصابع في وقت لاحق.

التوحد: تم ربط المشي على الأقدام أيضًا باضطراب طيف التوحد ، مما يؤثر أيضًا على قدرة الطفل على التواصل والتفاعل مع الآخرين.

المشي على اطراف الأصابع بسبب التعويد، هو حالة تنتشر في العائلة. إذا كان طفلك يمشي باستمرار على أطراف أصابعه حتى بعد سن الطفولة ، يجب عليك استشارة الطبيب. يمكن أن يزيد المشي على اطراف الأصابع من خطر سقوط الطفل وتعثره بالإضافة الى تعرضه للسخرية والتنمر.