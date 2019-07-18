هل يجب أن نغسل الملابس الرياضية مع الملابس العادية؟

تعتبر الملابس الرياضية مرتعا للكثير من البكتيريا والفطريات بالإضافة الى رائحة العرق الكريهة. لذلك ، من المهم أن تغسل جيدًا لحماية نفسك من أي مرض أو عدوى جلدية سيئة. ولكن هل يجب عليك غسل ملابس التمرين مع الملابس العادية؟

وفقا للخبراء من الأفضل أن تغسل ملابسك الرياضية بشكل منفصل عن ملابسك العادية. في الواقع ، يجب عليك غسل جميع ملابس التمرين معًا والملابس العادية بشكل منفصل. وهناك سببان رئيسيان لقيامك بذلك: أولاً ، إذا كنت تغسل ملابسك الرياضية مع سروال الجينز أو الملابس الاخرى ، فمن المحتمل أن تتلف ملابس التمرين. الملابس الرياضية مصنوعة من قماش ناعم ، وسوف تبدأ في الظهور بشكل سيء.

ثانيا ، تفوح رائحة العرق من الملابس الرياضية. وفي بعض الأحيان ، حتى بعد غسل الملابس بشكل صحيح ، لا تختفي الرائحة. لذا ، إذا كنت مهتمًا حقًا بالنظافة والرائحة ، فعليك غسلها بشكل منفصل.

أفضل طريقة لغسل ملابسك الرياضية:

-استخدام المنظفات الرياضية

-تجنب منعم الانسجة

ينصح بنقع ملابس التمرين في الماء والخل للتخلص من الرائحة الكريهة

-تغسل ملابس التمرين في الماء البارد

- لا تجففها في المجففة الكهربائية

- قم بغسل ملابس التمرين في اسرع وقت ممكن