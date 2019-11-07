هل يجب إعطاء الاطفال السمن وكم الكمية؟

بمجرد أن يبلغ الطفل سن 6 أشهر ، تبدأ معظم الامهات بإدخال أصناف الطعام المختلفة لغذاء الطفل. ويعد الطعام المليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات ضروريًا لنمو الطفل في السنوات الأولى. ولكن ماذا عن السمن؟ وفقا للجدات فأن السمن البلدي طعام مغذٍ ومفيد للأطفال. فالسمن غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين أ الذي يساعد على نمو مخ الطفل وزيادة الوزن. ولكن ما مقدار السمن الكافي لطفلك الصغير؟

يتمتع السمن بالعديد من الفوائد الصحية المؤكدة ، لذلك يجب عليك إعطاء السمن لطفلك بمجرد أن يبدأ / بأكل الأطعمة الصلبة. يمكنك إضافة ثلاث إلى أربع قطرات من السمن فقط الى وجبة طفلك بمجرد بلوغه سن السبع شهور. عندما يبلغ عامًا واحدًا ، يمكنك إضافة ملعقة من السمن الى طعام طفلك. يمكنك إضافته إلى الأرز أو العدس المهروس.

الفوائد الصحية للسمن:

الهضم السهل: يساعد السمن على هضم الطعام بسهولة ويبعد مشاكل المعدة.

يوفر الطاقة: السمن هو أيضا مصدر جيد للطاقة للأطفال. وهو غني بالأحماض الدهنية المشبعة ، والتي توفر الطاقة والقدرة على التحمل.

يساعد في نمو الدماغ: يتطور دماغ الطفل في الغالب في السنوات الخمس الأولى. السمن مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تكون مفيدة لهم خلال هذا الوقت.

زيادة التمثيل الغذائي: يساعد السمن أيضًا في زيادة الوزن ويعزز عملية التمثيل الغذائي للطفل.

صحة العظام: إن إعطاء السمن لطفلك في السنة الأولى يساعد في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.

الخلاصة:

من الأفضل إعطاء سمن البقر البلدي لطفلك. وتجنب السمن التجاري من السوق فهو ليس دائما نقي وقد يحتوي على المواد الكيميائية. يمكنك أيضا استخدام السمن لتدليك الصغار لأنه يجعل جلد الطفل أكثر نعومة. كما أنه يساعدهم على النمو أقوى وأسرع.