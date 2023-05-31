يعد هرمون الحمل هو المسؤول الأول عن تأكيد خبر الحمل أو لا لدى كل السيدات؛ إذ أن مؤشر الهرمون يوضح أشياء عدة؛ هل الحمل طبيعي أم حمل خارج الرحم، هل حمل ضعيف أم الأمر على ما يُرام! لكن هل يجب ان يتضاعف هرمون الحمل كل 48 ساعة بانتظام، وما هي المؤشرات الطبيعية للحمل السليم؟ كل ذلك وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال سطورنا القادمة.

ما هو هرمون الحمل Human Chorionic Gonadotropin

يجب أولاً إدراك مفهوم هرمون الحمل قبل الخوض في نسبته الطبيعية ومقدار الزيادة السليمة في الأسابيع والأولى وأشهر الحمل عمومًا من أول يوم تعرفنا فيه على وجود حمل، كما يمكننا الجزم ب ان هرمون الحمل هو من يدُلُنا على أن البويضة تم تخصيبها بنجاح أو أن هناك مشكلة ما، ويتم إفرازه من خلال المشيمة، ويتضح ظهوره أثناء عمل اختبار الحمل المنزلي بعد أسبوعين من حدوث الحمل.

أما تحليل الدم الذي يتم عمله في المعامل الطبية فيمكن إجرائه بعد أسبوع واحد من غياب الدورة الشهرية، حينها قد يظهر الحمل إذا كانت نسب الهرمون مرتفعة، ومع متابعة الطبيب يتبين قيمة الهرمون في كل مرة؛ والتي يجزم من خلالها الطبيب حالة الطفل ومعدلات نموه الحيوية والعضوية، كما يوجد فئة من التحاليل الطبية التي تستهدف توضيح قيمة هرمون الحمل فقط، مثل اختبار بيتا.

يتم من خلاله الكشف عن قيم الهرمون وكميتها في الدم عقب تأخر الدورة بحوالي 11 يوم، ومن خلاله يتم اكتشاف وجود الحمل في المرحلة الأولى؛ وكذلك التعرف على حالة الحمل إن كان غير طبيعي، كما يتم الاعتماد على هذا الاختبار للتأكد من وجود أورام في الجسم أم لا.

هل يجب ان يتضاعف هرمون الحمل كل 48 ساعة

بالتأكيد يدل ارتفاع هرمون الحمل على الحمل السليم ونمو الجنين الموجود داخلك الآن، لكن هل من الضروري ان يتضاعف هرمون الحمل كل 48 ساعة؟ في الحقيقة ليس من الضرورة ان يتضاعف هرمون الحمل كل يومين، حيث أن لكل أسبوع من أسابيع الحمل قيمة معينة من الهرمون لا يجب أن تقل عنه أو تزداد، لكن الأسابيع الأولى من الحمل تشهد تطور كبير في هرمونات الحمل؛ وعليه فإن الفترة الأولى من الحمل يتضاعف بها هرمون الحمل كل 48 ساعة أو 72 ساعة؛ على سبيل المثال؛

هرمون الحمل في الأسبوع الثالث يتراوح من 5 إلى 50.

كذلك هرمون الحمل في الأسبوع الرابع يكون بين 5 حتى 426.

هرمون الحمل في الأسبوع الخامس يتراوح من 19 إلى 7340.

أما هرمون الحمل في الأسبوع السادس يكون بين 1080 وصولاً إلى 56500.

كذلك هرمون الحمل في الأسبوع السابع والثامن يكون 7650 إلى 229000.

يكون هرمون الحمل في الأسبوع التاسع وصولاً إلى 12 أسبوع من 25700 إلى 288000.

من الأسبوع الثالث عشر من الحمل حتى السادس عشر بداية يكون هرمون الحمل من 13300 إلى 245000.

من الأسبوع السابع عشر إلى الأسبوع الرابع والعشرين يكون هنا هرمون الحمل من 4060 إلى 165500.

أما في الأسبوع الخامس والعشرين حتى الأسبوع الأربعين هرمون الحمل هنا يتراوح من 3640 حتى 117000.

أضف إلى ذلك أن قيمة هرمون الحمل التي تمكنه من الظهور في تحاليل الحمل المختلفة تكون النسبة الطبيعية لتحليل الحمل الرقمي 25 مللي دولية لكل ملليتر، أما إذا كانت كمية الهرمون أصغر من 5 مللي دولية لكل مللتر هنا للأسف لا يوجد حمل، علاوة على ذلك أن التغيير الملحوظ بالنقص في كمية هرمون الحمل يحمل إشارات غير مُبشرة في معدل نمو الطفل.

وظائف هرمون الحمل

يدل هرمون الحمل على درجة ثبات الحمل واستقراره، إذ انه يعمل على نواحي عديدة، منها التالي؛

يقوم بتحفيز الجسم الأصفر حتى يُزيد من إنتاجية هرمون البروجسترون.

يعمل على تثبيت المشيمة داخل جدار الرحم.

يؤدي إلى ارتفاع منسوب الأوعية الدموية وتشكيل أوعية جديدة داخل الرحم.

التحكم في الجهاز المناعي لدى الأم حتى لا يقوم الجسم بطرد الجنين أو مهاجمته باعتباره جسم غريب.

يطور الأعضاء الداخلية والخارجية للجنين أثناء نموه.

أهمية إجراء اختبار هرمون الحمل

عقب تفسير هل يجب ان يتضاعف هرمون الحمل كل 48 ساعة أم 72 ساعة يستدعي الأمر توضيح أهمية فحص هرمون الحمل؛ في الحقيقة يكمن إجراء اختبار هرمون الحمل على توضيح عدة فوائد أهمها ما يلي؛

معرفة ما إذا كانت السيدة حامل أم لا.

الكشف عن حالات الحمل الحرجة من البداية، وكذلك حالات الحمل خارج الرحم أو تكوين الجنين في إحدى قناتي فالوب، وهنا يصبح اكتمال الحمل أمر صعب جدًا.

تحديد عمر الجنين وفي أي أسبوع من الحمل يكون.

اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إجراء أي عملية جراحية.

التعرف على وجود مشاكل في الحمل، أو أن الحمل معرض للإجهاض أم لا.

الكشف عن وجود أي أورام.

آلية عمل هرمون الحمل

مع معرفة هل يجب ان يتضاعف هرمون الحمل كل 48 ساعة أم لا تم إيجاد أن الأسابيع الأولى من حدوث الحمل وصولاً لنهاية الشهر الأول تتضاعف قيمة هرمون الحمل كل يومين إلى ثلاث أيام، ثم بعد ذلك يبدأ معدل الزيادة في الانخفاض تدريجياً، على سبيل المثال؛ هرمون الحمل في الأسبوعي السابع والثامن تستغرق حوالي 3 أيام ونصف حتى تتضاعف قيمته، أما حينما يزداد هرمون الحمل عن قيمة 6000 فإنه يتضاعف لكن كل 4 أيام، أضف إلى معلوماتك أن الحامل وقتما تصل إلى الأسبوع الثامن وصولاً إلى الأسبوع الحادي عشر يصبح آنذاك HCG في أعلى مراحله.



دلالات انخفاض قيم هرمون الحمل

تحدد النسبة الطبيعية لتحليل الحمل الرقمي لهرمون الحمل بعض الملاحظات كما ذكرنا من قبل؛ لكن انخفاض قيمة هرمون الحمل في أواخر الشهر الثالث عن القيم الطبيعية يدل على اقتراب إجهاض الجنين، كذلك الأمر إن كانت قيمة الهرمون لا تتضاعف حسب الإحصائيات السابقة فإن هناك مشكلة ما في نمو الجنين أيضًا، علاوة على ذلك فإن ارتفاع القيم بشكل بسيط يدل على أن الحمل خارج الرحم ومع الأسف لن يستمر الحمل طويلاً.

ما هي دلالات ارتفاع قيم هرمون الحمل

علمنا معًا أن انخفاض قيم هرمونات الحمل معناه وجود مشاكل في الحمل، كذلك الأمر بالنسبة لارتفاع قيم هرمون الحمل بشكل غير طبيعي أو ارتفاع جنوني كما يقال؛ وذلك لانه يدل على حالات الحمل العنقودي أو وجود أورام في المشيمة، ويتم تحديد القيم المرتفعة إذا وصلت قيمة الهرمون أعلى من 100000 ميكرولتر/ مللي، وفي حالة كان الحمل طبيعي والنسبة مرتفعة عن 100 ألف فإن الخطأ هنا سيكون في تقدير عُمر الجنين أيضًا.

بعد أن تعرفنا على إجابة هل يجب ان يتضاعف هرمون الحمل كل 48 ساعة أصبحنا مُدركين الآن كم الخطر الناجم عن عدم الكشف عن هرمون الحمل وتحديد مستوياته وقيمته، وننصح بضرورة الكشف المبكر في حالة تم عمل التحاليل الطبية وتم التأكد من خبر الحمل، كما يجب متابعة الهرمون بصفة دورية في كل شهور حملك.