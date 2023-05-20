يظل توقيت حدوث الحمل موضوعًا يشغل بال كل امرأة متزوجة تبحث عن التوقيت المثالي للجماع الذي تزداد فيه احتمالية الحمل لمعدلاتها القصوى، وتتنوع الأسئلة التي تدور ببال المرأة ولعل أكثر الأسئلة التي تحرص النساء على معرفة إجابتها هو سؤال هل يحدث الحمل قبل الدورة بأسبوع؟ وفيما يلي سوف نعرض آراء الأطباء والمختصين في إجابة هذا السؤال، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل والإجابة على سؤال هل يحدث حمل قبل الدورة بأسبوع.

هل يحدث الحمل قبل الدورة بأسبوع

إذا كانت المرأة تهتم بمعرفة التوقيت الأمثل لحدوث الحمل، وتسعى لذلك وتتساءل هل يمكن أن يحدث حمل قبل الدورة بأسبوع؟ فيجب عليها أن تعلم أن حدوث الحمل قبل الدورة بأسبوع لهو احتمال ضعيف جدًا، ولكن قد يحدث الحمل قبل الدورة بأسبوع في حالات نادرة وخاصة لدى السيدات اللاتي يعانين من الدورة الشهرية غير المنتظمة ولا يستطعن تحديد موعد التبويض بدقة أو ملاحظة علامات التبويض.

ويمكن للمرأة أن تشعر ببعض أعراض الحمل في الأسبوع الأول قبل الدورة ومن أبرز تلك الأعراض ما يلي:

انتفاخ الثدي والشعور بالألم والحرارة في الثدي، وعدم القدرة على لمسه ويظل هذا العرض هو الأكثر شهرة وشيوعًا بين السيدات.

كما يمكن للمرأة أن تشعر بالنفور من الطعام وعدم القدرة على شم رائحته.

كذلك قد تشعر بالغثيان والرغبة في القيء وخاصة في الصباح.

ذلك إلى جانب ملاحظة المرأة أنها أصبحت تتبول بشكل أكثر، وتزداد عدد مرات ذهابها إلى الحمام.

كما أنها قد تصبح أكثر انفعالًا وتعاني من تقلبات مزاجية حادة.

ولكن لا يجب الاعتماد على هذه الأعراض لأن الكثير منها تتشابه مع أعراض الدورة الشهرية، لذلك إذا شعرت المرأة بعرض أو أكثر من تلك الأعراض وبدأت تشك في حدوث الحمل فعليها الانتظار حتى يمر أسبوع على موعد دورتها الشهرية وإجراء اختبار الحمل في الدم.

متى تبدأ فترة التبويض عند المرأة

هل يمكن يصير حمل قبل الدورة بأسبوع؟ سؤال شائع يتردد على ألسنة العديد من النساء وخاصة المتأخرات في الإنجاب أو حديثات الزواج وهو بصيغة أخرى هل يحدث الحمل قبل الدورة بأسبوع؟ ولكن كما ذكرنا سلفًا فنادرًا حدوث الحمل قبل الدورة بأسبوع، وذلك لأن هذه الفترة تعرف باسم فترة ما بعد التبويض وفي تلك الأثناء تصبح البويضة غير صالحة للإخصاب.

وأما في خلال فترة التبويض التي تمتد من اليوم التاسع وحتى اليوم السادس عشر تكون البويضة صالحة للإخصاب، لذلك عندما يحدث الجماع في تلك الفترة، تزداد احتمالية حدوث الحمل لأقصى معدلاتها.

ولأن التبويض قد يختلف من شهر لآخر فهو لا يسير بانتظام عقارب الساعة، كما أنه قد يختلف من امرأة لأخرى باختلاف مدة دورتها الشهرية، لذلك تختلف فترة التبويض من سيدة لأخرى في كل شهر عن سابقه، ولهذا السبب يكون هناك احتمالية حدوث حمل قبل الدورة بأسبوع ولكن بنسبة منخفضة.

دلائل وعلامات حدوث التبويض

إذا كنتِ ترغبين بمعرفة هل ممكن يصير حمل قبل الدورة بأسبوع؟ فدعينا نخبركِ أنه تختلف فترة حدوث الحمل لدى كل امرأة عن الأخرى وذلك نتيجة لعدة عوامل وهي كالتالي:

طول الدورة الشهرية للمرأة.

مدى انتظام الدورة الشهرية.

وترتفع احتمالية حدوث الحمل إلى أقصى معدلاتها خلال فترة التبويض، ومن الممكن أن تتعرف المرأة على فترة التبويض الخاصة بها من خلال مجموعة من الأعراض التي تشعر بها أثناء التبويض، والتي من أبرزها ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الشعور ببعض الألم كالوخز أو التقلصات في أسفل البطن على جانب المبيض الذي أطلق البويضة.

نزول بعض قطرات الدم من المهبل.

زيادة كمية الإفرازات المهبلية بشكل واضح، وتصبح الإفرازات مطاطية وشفافة.

ألم في الثدي.

الشعور ببعض الألم في الظهر.

وتختلف علامات التبويض من امرأة لأخرى، كما تختلف قدرة المرأة في ملاحظة علامات التبويض، لذلك من الأفضل التوجه إلى طبيب النساء لمتابعة التبويض والتعرف على الوقت الأمثل لحدوث الحمل.

متى تزداد معدلات حدوث الحمل عند المرأة

إجابة على سؤال هل يحدث الحمل قبل الدورة بأسبوع؟ نجد أن احتمالية حدوث الحمل قبل الدورة بأسبوع تكون قليلة للغاية، وذلك لأن الحمل لابد أن يحدث خلال فترة التبويض، والتي تبدأ من اليوم التاسع من تاريخ بدء النزيف المهبلي لآخر دورة شهرية وحتى اليوم السادس عشر، حيث يقوم المبيض بإطلاق البويضة في خلال تلك الأيام وتزداد احتمالية التبويض في اليوم ١٣، ١٤، ١٥ وتصبح في أعلى معادلاتها في اليوم الرابع عشر.

ولأن البويضة تظل صالحة للتلقيح والإخصاب لمدة 24 ساعة، والحيوانات المنوية تستطيع أن تعيش داخل الرحم لمدة 5 أيام، فإن الفترة من اليوم التاسع وحتى السادس عشر هي الفترة الأعلى احتمالية لحدوث الحمل.

أما بالنسبة للفترة التي تسبق فترة التبويض والتي تبدأ من يوم النزيف المهبلي وحتى اليوم التاسع فلا يوجد احتمالية لحدوث الحمل بها، وذلك لأن المبيض لم يبدأ في إطلاق البويضة بعد، وأما عن الأيام التي تأتي بعد فترة التبويض وخاصة قبل الدورة بأسبوع تكون البويضة قد بدأت في الضمور والتحلل لذلك تقل احتمالية حدوث الحمل.

الاحتياطات الواجب اتباعها لزيادة معدلات حدوث الحمل

على الرغم من أن احتمالية حدوث الحمل قبل الدورة الشهرية بأسبوع صعبة للغاية، ولكن إجابة على تساؤل هل يحدث الحمل قبل الدورة بأسبوع فنجد أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لزيادة فرصة حدوث الحمل، ومن أهمها ما يلي ذكره:

الجماع يوم بعد يوم أو مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا أفضل من الجماع يوميًا، لأن هذا يتيح فرصة أكبر لإنتاج حيوانات منوية سليمة وصحيحة قادرة على التخصيب.

الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والإقلال من تناول الدهون والسكريات والنشويات.

يجدر بالمرأة الاستلقاء على ظهرها بعد الجماع لفترة لا تقل عن نصف ساعة.

ممارسة الرياضة.

التوقف عن القلق والتفكير والتوتر لأن التوتر يؤثر على انتظام هرمونات المرأة ويؤثر على انتظام دورة التبويض.

أبرز علامات ودلائل حدوث الحمل قبل الدورة بأسبوع

إجابة على سؤال هل يمكن حدوث حمل قبل الدورة بأسبوع فلقد أشارت الدراسات والآراء الطبية أن احتمالية حدوث حمل قبل الدورة بأسبوع لهو احتمال نادر الحدوث، وذلك لأن أفضل فرصة لحدوث الحمل تكون في وقت التبويض والذي يبدأ من اليوم الحادي عشر وحتى اليوم الواحد وعشرين، لأن البويضة تكون جاهزة للتلقيح ومن ثم الإخصاب، وبعد مرور تلك الأيام تنتقل المرأة إلى مرحلة تعرف باسم (مرحلة ما بعد التبويض) والتي تبدأ فيها البويضة بالضمور استعدادًا للتحلل والخروج من المهبل في صورة نزيف مهبلي.

ولكن هناك بعض الحالات البسيطة التي قد تصادف الحمل قبل الدورة بأسبوع نتيجة لحدوث تأخر في التبويض، وفي هذه الحالة قد تشعر المرأة ببعض أعراض الحمل في الأيام الأولى قبل الدورة الشهرية ، والتي من أكثرها شيوعًا ما يلي:

زيادة الإفرازات المهبلية بشكل واضح.

اسمرار المنطقة المحيطة بحلمات الثدي.

الشعور بآلام الظهر.

الإحساس بالصداع.

الشعور بالتعب والإعياء.

الإحساس بالدوار والدوخة نتيجة لانخفاض ضغط الدم عند المرأة الحامل.

كما تزداد حساسية المرأة الحامل تجاه الروائح، فتسبب لها الروائح الضيق والانزعاج.

وقد تلاحظ المرأة اتساع الأوردة الدموية في الساقين وتشعر بثقل فيهما.

فإذا لاحظت المرأة هذه العلامات وشعرت بتلك الأعراض عليها الانتظار حتى يأتي موعد الدورة الشهرية، فإذا تأخرت عن موعدها المعتاد عليها إجراء اختبار الحمل في الدم لأنه يتميز بدقته.

وفي النهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة على السؤال الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين السيدات وهو هل يحدث الحمل قبل الدورة بأسبوع، وعرضنا كافة المعلومات المتاحة عن هذا الموضوع، فإذا كنتِ حديثة عهد بالزواج وترغبين بالحمل ولا تعرفين ما المواعيد الأنسب لحدوث الحمل وفترة التبويض الخاصة بكِ فلا تترددي في قراءة المعلومات السابقة.