تبدأ النساء في البحث عن أنسب موعد لحدوث الحمل في الأيام الأخيرة من دورة الطمث، كما تبحثن عن إجابة للسؤال المحير الذي يلح عليهن، وهو هل يحصل حمل بعد الدورة مباشرة أم لا، وما هو الموعد الأنسب لحدوث الحمل، كل هذه الأسئلة وأكثر تدور في بال النساء، ونحن فيما يلي سوف نقوم بتوضيح الإجابة الصحيحة على كل الأسئلة السابقة، فتابعوا معنا.

هل يحصل حمل بعد الدورة مباشرة؟

إذا كنتِ تتساءلين هل يحصل حمل بعد الدورة مباشرة فيجب أن تعرفي أنه يختلف موعد حدوث الحمل لكل امرأة عن الأخرى، وفرصة حدوث الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة وعلى الرغم من أنها فرصة ضئيلة إلا أنها ليست نادرة، فمن الممكن أن يحدث الحمل بعد انتهاء الدورة، وخاصة مع ممارسة الجماع بين الزوجين بشكل منتظم.

وهناك العديد من تجارب النساء في الحمل بعد الدورة مباشرة ، وخاصة تلك النساء اللاتي لديهن دورة حيض قصيرة، فإذا كانت دورة الحيض لدى السيدة قصيرة المدة تتراوح بين ٢١ حتى ٢٥ يوم فإن احتمالية حدوث الحمل بعد الدورة مباشرة تكون مرتفعة.

متى تبدأ فترة التبويض عند المرأة؟

ما زلنا نجيب عن سؤال هل يحصل الحمل بعد الدورة مباشرة، فاحتمال حدوث الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة نسبته قليلة ولكنها ليست منعدمة، ولكن تزداد احتمالية حدوث الحمل إلى أقصى معدلاتها في أيام التبويض، وتبدأ فترة التبويض منذ اليوم التاسع من بداية النزيف المهبلي للدورة الشهرية السابقة، وحتى اليوم السادس عشر، وتزداد احتمالية الحمل في أيام التبويض المحتملة الثلاثة 13, 14, 15 وذلك بالنسبة للسيدات اللاتي لديهن دورة حيض منتظمة كل 28 يوم.

وتتساءل النساء متى تبدأ أعراض الحمل بعد الدورة ، وقد أجاب الأطباء أن أعراض الحمل ممكن أن تبدأ من اليوم السادس عشر من النزيف المهبلي السابق، حيث تبدأ المرأة في ملاحظة بعض الأعراض التالي ذكرها:

تغيرات مزاجية حادة وانفعالات عاطفية والشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب والرغبة في البكاء.

صداع ودوار وإعياء.

زيادة الإفرازات المهبلية.

زيادة درجة حرارة الجسم.

ظهور حب الشباب في الوجه والظهر.

التحسس تجاه الروائح، والشعور بالنفور والضيق من الروائح التي كانت معتادة عليها من قبل.

النفور من الأكل وعدم القدرة على تناول الطعام، والميل إلى تناول الأطعمة المالحة.

بماذا تشعر المرأة خلال فترة التبويض؟

متابعة للإجابة عن سؤال هل يمكن أن يحصل حمل بعد الدورة مباشرة، فإنه يمكن أن يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية بنسبة بسيطة، وخاصة مع الجماع المنتظم يومًا بعد يوم، وذلك لأن الحيوان المنوي له القدرة على البقاء على قيد الحياة لمدة 5 أيام داخل الرحم.

ولكن تزداد احتمالية الحمل لمعدلاتها القصوى في فترة التبويض، والتي تمتد من اليوم التاسع إلى اليوم السادس عشر، وتختلف فترة التبويض من امرأة لأخرى نتيجة لاختلاف مدة الحيض الشهرية، ولكن هناك بعض العلامات والأعراض التي تشعر بها السيدة عند فترة التبويض ومن أبرزها ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

تزداد الإفرازات المهبلية وتصبح مطاطية القوام وشفافة اللون.

تقلصات ومغص أسفل البطن.

ألم في الثدي وشعور بالثقل فيه.

تشعر المرأة بزيادة الرغبة الجنسية.

قد تلاحظ المرأة بعض الإفرازات المهبلية الدموية ذات اللون الوردي أو البني.

لذلك ينصح الأطباء المرأة بممارسة الجماع بصفة منتظمة عند البدء في الشعور بهذه الأعراض، ويفضل أن يكون الجماع يومًا بعد يوم لأن هذا يعطي فرصة لإنتاج حيوانات منوية أكثر صحة وقوة وأكثر قدرة على تخصيب البويضة، فلا تترددي في الالتزام بهذه النصائح إذا كنتِ ممن يرغبن بالحمل المبكر ويتساءلن هل يحصل حمل بعد الدورة مباشرة.

علامات تؤكد حدوث الحمل بعد الدورة مباشرة

إجابة على سؤال هل يحصل حمل بعد الدورة مباشرة نجد أنه بالنسبة للسيدات اللاتي لديهن دورة حيض منتظمة تصل مدتها إلى 28 يوم، فإن الفترة التي تلي الدورة مباشرة تسمى فترة ما قبل التبويض، وتقل في هذه الفترة احتمالية حدوث الحمل.

ولكن من الممكن أن يحصل حمل بعد الدورة مباشرة لدى السيدات اللاتي تكون دورة الحيض لديهن قصيرة المدة حوالي 21 أو 22 يوم، حيث تبدأ فترة التبويض بعد انتهاء الدورة مباشرة وتزداد احتمالية حدوث الحمل، وخاصة مع الالتزام بالجماع المنتظم يومًا بعد يوم.

ويمكن للمرأة التي تتساءل هل يحصل حمل بعد انتهاء الدورة مباشرة أن تتعرف على علامات الحمل الأكيدة بعد تأخر الدورة بيومين ، والتي من أبرزها ما يلي:

تأخر موعد الدورة الشهرية والذي يعد العرض الأبرز لحدوث الحمل وخاصة لدى السيدات ذوات الدورة المنتظمة.

تلاحظ المرأة تكرار الشعور بالصداع، نتيجة لانخفاض ضغط الدم، وزيادة مستوى هرمون البروجيسترون في الدم.

كما تشعر المرأة الحامل بثقل في الساقين نتيجة لاتساع حجم الأوردة الدموية وذلك نتيجة لزيادة حجم الدورة الدموية، كما أنها تشعر بتنميل في الساقين إذا وقفت لمدة طويلة، لذلك يجب على المرأة الحامل عدم الوقوف لفترات طويلة.

تلاحظ المرأة زيادة في الإفرازات المهبلية ونزول بعض قطرات الدم على هيئة نزيف ضئيل من الممكن أن يستمر لمدة 12 ساعة وقد يطول ليستمر حتى ثلاثة أيام، وذلك نتيجة لانغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم.

كما تلاحظ انتفاخ محيط البطن.

كذلك تشعر ببعض الآلام في الظهر، وبعض التقلصات في أسفل البطن.

ولكن يجب على المرأة عدم الاعتماد على تلك الأعراض لثبوت الحمل، بل عليها الانتظار حتى يمر أسبوع بعد موعد الدورة الشهرية وإجراء اختبار الحمل في الدم، للتأكد من حدوث الحمل

أكثر أعراض الحمل المبكر شيوعاً بين السيدات

عندما تبحثين عن الإجابة لسؤال هل يحصل حمل بعد الدورة الشهرية مباشرة فيجب أن تعرفي أنه من المعلوم أن أعلى معدلات الحمل تكون في فترة التبويض، والتي يقوم فيها المبيض بأداء وظيفته وإطلاق بويضة ناضجة مستعدة للتلقيح والتخصيب، وتختلف فترة التبويض لدى كل امرأة عن الأخرى، كما تختلف فترة التبويض عند كل امرأة من شهر لآخر وذلك لأن المبيض لا يعمل بدقة عقارب الساعة، وقد يتأخر إطلاق البويضة في بعض الأحيان أو يتقدم في أحيان أخرى، ولذلك فإن هناك احتمالية لحدوث الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة، وهناك أعراض تؤكد وجود حمل بعد الدورة مباشرة يمكن للمرأة أن تشعر بها، ومن أبرز تلك الأعراض ما يلي:

تبدأ المرأة في الشعور بالتعب والإعياء والرغبة الملحة في النوم لفترات طويلة ويرجع ذلك لنقص مستوى السكر في الدم، وارتفاع نسبة هرمونات الحمل.

كما تشعر المرأة بغثيان ورغبة في القيء وخاصة في أول النهار، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة هرمون البروجيسترون في الدم.

كما تلاحظ زيادة الشعور بالدوار والدوخة وعدم القدرة على الاتزان، وخاصة عند الوقوف بسرعة وذلك يرجع إلى انخفاض ضغط الدم واتساع الأوردة الدموية.

وتزداد حاجة المرأة للذهاب إلى الحمام بكثرة وتلاحظ زيادة عدد مرات التبول، وذلك نتيجة لضغط الرحم على المثانة، كما أن هرمونات الحمل تقلل من كفاءة عمل الكلى والمثانة، وقد تعاني المرأة من تسرب البول في بعض الأحيان.

وعلى نقيض زيادة عدد مرات التبول، تعاني المرأة من الإمساك وذلك لأن هرمونات الحمل تقلل حركة الجهاز الهضمي والأمعاء، لذلك يجب على الحامل الإكثار من تناول الأطعمة الملينة التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف.

حالات شائعة لحدوث الحمل بعد الدورة مباشرة

إذا كنتِ ما زلتِ تتساءلين هل يمكن ان يحدث الحمل بعد الدورة مباشرة فيجب أن تعرفي أنه ترتفع احتمالية حدوث الحمل في الفترة التي تمتد قبل يوم التبويض بخمسة أيام، ويوم التبويض واليوم الذي يلي التبويض، وذلك لأن البويضة تبقى حية صالحة للإخصاب لمدة 24 ساعة فقط، بينما تظل الحيوانات المنوية قادرة على تخصيب البويضة لمدة 5 أيام، لذلك نظرًا لاختلاف فترة الحيض بين كل امرأة عن الأخرى فإنه من الممكن أن يحدث الحمل بعد الدورة مباشرة، وهناك بعض الحالات التي تزداد فيها احتمالية حدوث الحمل بعد الدورة مباشرة وهي كالتالي:

السيدات اللاتي يزداد عمرهن عن 40 عام وذلك لأن التبويض يكون أبكر.

الدورة الشهرية القصيرة، والدورة الشهرية غير المنتظمة.

أن تكون المرأة تعاني من التوتر والقلق وهذا بدوره قد يسرع من خروج البويضة من المبيض.

بعض الأدوية والعلاجات الهرمونية قد تجعل التبويض أبكر.

وعلى المرأة التي تتساءل هل يمكن أن يحدث حمل بعد الدورة مباشرة وتبحث عن حدوث حمل أن تراعي بعض النقاط التالي ذكرها لتزيد من احتمالية حدوث الحمل:

المحافظة على الوزن لأن السمنة تؤثر على قدرة المبيض على إنتاج البويضات.

ممارسة الجنس بانتظام يومًا بعد يوم دون تعاطي أي وسائل مانعة للحمل.

تجنب القلق الزائد والتوتر والتفكير.

الاسترخاء بعد الجماع لفترة نصف ساعة على الأقل.

تناول أطعمة غنية بالبروتينات والحديد والفيتامينات التي ترفع من كفاءة عمل المبايض.

الاستعانة بطبيب النساء لمتابعة التبويض ومعرفة يوم التبويض.

وفي النهاية نرجو أن نكون قد استطعنا توضيح الإجابة على سؤال السيدات هل يحصل حمل بعد الدورة مباشرة، وعرضنا جميع احتمالات وحالات حدوث الحمل بعد الدورة الشهرية مباشرة، ويجب على كل سيدة تبحث عن حمل أن تتابع علامات التبويض وتحرص على اتباع نصائح الأطباء كي يحدث الحمل بإذن الله.