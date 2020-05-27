هل يساعد الشاي على إنقاص الوزن حتى لو لم يكن أخضر؟

هل تفضل القهوة أو الشاي مع الأكل؟ على الرغم من شهرة القهوة الواسعة إلا أن 159 مليون أمريكي يشربون الشاي الساخن يوميًا. بينما يشرب الإنجليز الشاي مع وجبة الإفطار بالإضافة إلى فترة ما بعد الظهر حيث يتوقف الموظفون بشكل روتيني عند الرابعة مساءً لتناول الشاي. حتى أن الناس في اليابان لديهم مراسم مخصصة للشاي.

يحتوي الشاي، وخاصة الشاي الأخضر ، على مركبات المغذيات النباتية المعروفة بفوائدها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمضادة للسرطان على الرغم من أن إضافة الحليب قد يقلل من فائدة مضادات الأكسدة. أشارت الأبحاث السابقة إلى وجود فائدة طفيفة لفقدان الوزن مرتبطة بشرب الشاي. الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر عزز من استهلاك الطاقة على مدار الساعة وتحسين تكوين الجسم عن طريق تقليل دهون البطن.

في دراسة جديدة أكبر ، تم تقييم استهلاك الشاي لـ 5،681 من البالغين المشاركين في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية. تم قياس تركيبة جسم المشاركين باستخدام قياس امتصاص الأشعة السينية المزدوجة . ركز الباحثون في معظم الدراسات السابقة على الشاي الأخضر ، لكن الدراسة الحالية تضمنت استهلاك الشاي الأسود والأصفر والأسود. لم يتم دراسة الشاي المثلج وشاي الأعشاب.

الرجال الذين كان يستهلكون ما بين ربع كوب وكوب كامل من الشاي الساخن يوميًا كان لديهم أقل من إجمالي الدهون في الجسم وكمية أقل من دهون(الوسط) مقارنةً مع الذين لا يشربون الشاي. كانت الفروق صغيرة (أقل من اثنين في المائة) ، لكنها كانت أقوى بالنسبة للرجال الأكبر سنا ، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 69. لا توجد فروق عمرية للنساء. كان لدى شاربات الشاي الإناث إجمالي دهون أقل (2.3 في المائة) ودهون الوسط (3.3 في المائة) مقارنة بالنساء اللاتي لم يشربن الشاي الساخن. ارتبط شرب أكثر من كوب من الشاي الساخن أيضًا بانخفاض انتشار مرض السكري بين الجنسين.

يقترح الباحثون تخمير الشاي لمدة أربع دقائق أو أكثر في درجات حرارة تزيد عن 176 درجة (80 درجة مئوية) للحصول على الفائدة المثلى. على الرغم من أنك لا يجب أن تتوقع تحسنًا كبيرًا ، إلا أن تناول الشاي الأسود أو الأخضر أو ​​الأصفر كل يوم قد يساعد في تقليل الدهون في الجسم.