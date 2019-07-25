هل يساعد تناول كميات أكبر من الماء على ترطيب بشرتك الجافة؟

إن إعطاء الجسم كمية كافية من السوائل هو أفضل شيء يمكنك القيام به للحفاظ على صحة جسمك واعضائك الداخلية. فالماء يساعد في التخلص من جميع السموم الموجودة في الجسم ، ويرطب المفاصل ، ويساعد على تخفيف الإمساك ، والحفاظ على الحيوية الضرورية للصحة العامة.

وفقا لخبراء الصحة ينبغي للمرء شرب 2 لتر من الماء على الأقل يوميًا للحفاظ على لياقتك.

يقال أيضاً أن الماء ضروري للحفاظ على بشرة رطبة ومتوهجة. ولكن ما مدى الحقيقة الموجودة لهذا الادعاء؟

لماذا شرب الكثير من الماء لن يساعد بشرتك؟

لا يوجد شك في أن الماء مهم للصحة العامة ، لكن لا يزال من غير الواضح أن الماء يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة نضرة ومتوهجة.

يتكون جلدنا من ثلاث طبقات - الطبقة الخارجية (البشرة) ، الجلد الأساسي (الأدمة) ، والنسيج تحت الجلد.

إذا لم تكن هناك كمية كافية من الماء في الطبقة الخارجية من الجلد ، فسوف تفقد المرونة وتشعر بالخشونة. على الرغم من ذلك ، لا يوجد دليل علمي يثبت أن شرب الكثير من الماء سيؤدي إلى ترطيب بشرتك.

كشفت مراجعة من عيادات الأمراض الجلدية أن دراسة واحدة فقط سلطت الضوء على فوائد تناول الماء على المدى الطويل على صحة الجلد. بينما أظهرت دراسة أجرتها جامعة ميسوري - كولومبيا أن شرب 500 مل من الماء زاد من تدفق الدم إلى الجلد ، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات أي صلة بمظهر الجلد.

اذن ماذا تفعل لبشرة جيدة؟

يعتمد ترطيب الجلد بشكل أكبر على قدرة بشرتك على الاحتفاظ بالماء. يتم ترطيب البشرة من خلال إحدى الطريقتين: إما عن طريق إنتاج الزيت الطبيعي للبشرة أو الكريمات أو المستحضرات الموضعية. يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على بشرتك الناعمة والنضرة. قومي بإضافة الكثير من الدهون والحد من تناول الكربوهيدرات لمنع تبخر الماء من سطح بشرتك.

النتيجة:

بشكل عام ، يمكن القول أن شرب المزيد من الماء قد يكون مفيدًا لأعضائك الداخلية. بعض الهرمونات التي تؤثر على بشرتك هي الهرمونات والوراثة ونمط الحياة والنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية واختيار منتجات العناية بالبشرة. لذلك ، يمكن القول أن شرب كمية كافية من الماء قد يكون مهمًا للصحة العامة ، ولكنه ليس جوابًا على جميع المشكلات المتعلقة بالبشرة.