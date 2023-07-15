ترغب كثير من السيدات الحوامل في معرفة هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم أم لا، فأول ما يشغل أي امرأة منذ اللحظة الأولى من معرفتها أن هناك جنينًا ينمو داخل رحمها هو الاطمئنان أن قلبه سليم وينبض بشكل طبيعي، فهو مؤشر واضح على سلامته، كما أن لسماع نبض الجنين خلال المتابعة عند طبيب النساء لذة تعرفها كل الأمهات جيدًا فهو شعور رائع يصعب وصفه، فكأن جنينها يحدثها بطريقته الخاصة قائلاً: اطمئني يا أمي أنا بخير وغدًا سأكون بجانبك، فتابعوا لنتعرف سويًّا خلال السطور القادمة من مقالنا على رد العلماء والمتخصصين على هذا الأمر.

هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم

تتساءل كثير من السيدات في بداية فترة وخاصة اللاتي قد تأخر ظهور نبض أجنتهن هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم، وقد رد العلماء والمتخصصون على هذا السؤال مؤكدين أن ظهور نبض الأجنة يكون عادة في الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل؛ أي بعد مرور 40 يوم تقريبًا على تلقيح البويضة، ويمكن للطبيب متابعة دقات قلب الجنين في هذا التوقيت بكل سهولة من خلال جهاز الأشعة فوق الصوتية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الطبيعي لنبض الجنين في الفترة بين الأسبوع السادس والأسبوع السابع من الحمل يتراوح بين 90 نبضة و110 نبضة في الدقيقة الواحدة، حيث يزداد معدل دقات قلب الجنين مع تقدم الحمل حتى يصل في الأسبوع التاسع من الحمل إلى ما يتراوح بين 140 نبضة و170 في الدقيقة الواحدة، وهناك عدد من السيدات الحوامل قد أكدن شعورهن بنبض الجنين في الأسبوع التاسع من الحمل بحيث يكون مشابهًا لركض الخيول، وبالفعل قد يتأخر ظهور نبض الجنين إلى الشهر الثالث من الحمل عند عدد قليل من السيدات، ويرجع ذلك عادة إلى حالات مرضية أو فسيولوجية.

هل يرجع نبض الجنين إذا توقف؟

في الحقيقة تعد عودة نبضات قلب الجنين بعد توقفها من الأمور مستحيلة الحدوث، حيث يتأثر الجنين خلال وجوده في رحم أمه بعوامل عديدة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وتتمثل العوامل الخارجية في معدل ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومعدل سكر الدم، وقد تؤثر أي من هذه العوامل في نبض الجنين وتضعفه، وهنا يمكن عودة نبض الجنين إلى معدله الطبيعي من خلال التحكم في هذه العوامل، أما إذا توقف نبض الجنين بالفعل فلا يمكن أن يعود للحياة مرة أخرى، أما في حالة عدم ظهور نبض الجنين في الأسبوع الخامس من الأساس فمن الممكن تأخر ظهوره في الشهر الثالث من الحمل نتيجة لأسباب مرضية أو فسيولوجية.

علامات توقف نبض الجنين في الشهر الثاني

في إطار الإجابة عن هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم دعونا نوضح لكم أيضًا علامات توقف نبض الجنين في الشهر الثاني، فهناك عدد من الأعراض التي يمكن أن يشير تعرض المرأة لها خلال الشهر الثاني من رحلة حملها إلى توقف نبض الجنين بعد ظهوره وأن عليها التوجه إلى الطبيب فورًا للاطمئنان على صحة طفلها المنتظر، وتتمثل هذه الأعراض فيما يلي ذكره:

الشعور بآلام شديدة وتشنجات مؤلمة في الرحم.

النزيف المهبلي سواء كان نزيفًا بسيطًا أو غزيرًا.

نزول مخاط وردي أو أبيض اللون.

الشعور بآلام شديدة أسفل البطن والظهر.

أعراض ظهور نبض الجنين

يعد التعرف على أعراض ظهور نبض الجنين أحد أهم الأمور التي تشغل أذهان السيدات في بداية فترة الحمل، وفي سياق الإجابة عن هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم دعونا نوضح لكم آراء الأطباء والمتخصصين حول هذا الأمر، حيث قد أكد الأطباء على عدم وجود أي أعراض يمكن الاستدلال من خلالها على أن قلب الجنين قد بدأ في النبض.

وأنه لا يمكن ملاحظة دقات قلب الجنين في الشهر الثاني أو الثالث من الحمل إلا عن طريق جهاز السونار أو جهاز الدوبلر وغيره من الطرق الطبية التي يعتمدها المتخصصين، ومع حلول الشهر الخامس من الحمل تستطيع المرأة التحقق من سلامة جنينها وأن قلبه ينبض بمعدل طبيعي من خلال متابعة حركته في رحمها، حيث يمكن الشعور بحركة الجنين في هذا التوقيت بكل سهولة.

أسباب تأخر ظهور النبض للجنين

تعرفنا على إجابة هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم أم لا، وهنا لا بد وأن نوضح لكم عزيزاتي بشيء من التفصيل ما هي أسباب تأخر ظهور النبض للجنين، فهناك العديد من الحالات التي يمكن أن يتسبب وجودها في تأخر ظهور نبض الجنين أو صعوبة ملاحظته، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي ذكره:

خطأ في حساب عمر الجنين

تتعدد الطرائق التي يعتمدها الأطباء والنساء لحساب عمر الحمل، فمنهم من يقوم بحساب عمر الجنين عن طريق تحديد آخر موعد لنزول العادة الشهرية ومنهم من لا يستخدم هذه الطريقة، وبهذا فهناك احتمالية كبيرة لأن يكون عمر الجنين أصغر من الوقت الطبيعي لظهور النبض؛ لذا يعطي الأطباء المرأة الحامل فرصة ثانية لفحص قلب الجنين ومحاولة سماع نبضه في الأسبوع التالي.

الرحم المقلوب

قد يرجع تأخر ظهور نبض الجنين إلى امتلاكها لرحم مقلوب، ويقصد بالرحم المقلوب أن يكون الرحم أبعد من جدار الرحم عن الموضع المعتاد له؛ لذا يصعب على الطبيب الكشف عن نبض الجنين بواسطة جهاز الدوبلر أو جهاز السونار في الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل، ولكن يمكن الاستماع إليه في وقت متأخر من الحمل.

اختباء الجنين

في بداية فترة الحمل يكون حجم الجنين صغيرًا للغاية ويصعب عليه الاختباء في رحم أمه، وهنا يتوجب على الطبيب تحديد مكان الجنين كي يتمكن من الاستماع إلى نبضات قلبه عند الفحص بالدوبلر، وفي بعض الحالات لا يتمكن الطبيب من تحديد موضع الجنين بدقة، وبالتالي لا يتمكن من سماع دقات قلبه.

زيادة وزن الحامل

أحياناً يرجع تأخر سماع دقات قلب الجنين إلى زيادة وزن الأم، حيث تتسبب الدهون المتراكمة في صعوبة سماع الطبيب لدقات قلب الجنين وخاصة في المرحلة الأولى من الحمل.

مكان المشيمة

يرجع سبب تأخر ظهور نبض الجنين في بعض الأحيان إلى وقوع المشيمية التي يتكون منها الجنين في الناحية الأمامية للرحم، وهنا لا يستطيع الطبيب سماع نبض الجنين بواسطة جهاز الدوبلر، ولكن يمكنه التحقق من تدفق الدم إلى الجنين بشكل جيد؛ مما يشير إلى سلامة الجنين.

هنا نكون قد وصلنا عزيزاتي إلي ختام هذا المقال بعد أن عرضنا لكم إجابة علمية دقيقة ومفصلة لسؤالكن المتكرر، وهو هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم؟ وبالطبع قد عرضنا لكم أيضًا علامات توقف نبض الجنين في الشهر الثاني، وأسباب تأخر ظهور النبض للجنين، كما قد أجبنا أيضًا على سؤالكن الذي يشغل كثير من الأذهان وهو هل يرجع نبض الجنين إذا توقف، نرجو أن يكون مقالنا قد نال إعجابكن ووجدتن فيه ما يفيدكن.