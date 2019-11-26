هل يعاني طفلك من الجفاف؟ 6 مؤشرات يجب ملاحظتها

الأطفال ، يحتاجون إلى القليل من الرعاية والتغذية وهذا يعني الكثير من الطعام أيضًا. في السنة الأولى ، يأتي مصدر حليبهم الرئيسي من حليب الأم ، والذي يمدهم بالتغذية الجيدة والسعادة.

مع استمرار نموه، ليس من الضروري دائمًا أن يكون وزنه هو المقياس أو المؤشر على كونها صحيا. لا يزال هناك علامات على وجود مشاكل داخلية ، اهمها الجفاف.

خلافًا للبالغين ، قد يكون الجفاف أمرًا يصعب التعرف عليه عند الأطفال الرضع. احذري من هذه العلامات التحذيرية الخفية:

الجفاف والتقشير

من علامات الجفاف الأكثر وضوحا الجفاف داخل وحول الفم والشفاه والوجه. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تشقق الجلد أو تقشره. يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى الشعور بحرارة أو برودة أكثر من المعتاد. ويجب ألا يتم تجاهل هذه العلامة.

إذا لاحظت هذا ، حاولي إطعامه الحليب لجعله يشعر بالراحة.

هل يبكي طفلك بلا دموع؟

مع التطور والنمو ، يبدأ الأطفال بالبكاء وذرف الدموع. يحدث البكاء بدون دموع عادة عندما ينفد الجسم من الماء ولا يحدث إنتاج للدموع. وهذه علامة واضحة على أن الطفل بحاجة الى ترطيب.

اذا كانت الحفاضات أقل رطوبة من المعتاد؟

إذا كنت تقومين بتغير حفاضات طفلك بشكل يومي ، فمن المحتمل أن تكون على دراية بعادات التبول لديه. في الأشهر الستة الأولى ، يحتاج الطفل من 5-6 حفاضات في اليوم. ومع ذلك ، إذا لاحظت تغيراً في التردد أو شاهدت انخفاضا في عدد الحفاضات ، فقد يكون طفلك بحاجة الى الحليب والترطيب.

تغير لون البول

علامة أخرى يجب عدم تجاهلها وهي التغيير في لون البول. يمكن أن يسبب الجفاف تحول البول إلى اللون الأصفر الداكن ، وهو أمر غير طبيعي.

عادات النوم

تمامًا مثل البالغين ، عندما لا يحصل الأطفال على التغذية المناسبة ، فهم يميلون إلى الشعور بالإجهاد أكثر ويشعرون بأنهم أكثر استنزافًا من المعتاد ، مما يجعلهم يستريحون وينامون. راقبي روتين نوم طفلك. النوم الزائد من أكثر العلامات التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان ، لذلك يجب الانتباه.

الضيق أو الغرابة

إذا كان طفلك يعاني من الجفاف أو الجوع ، فيمكنه أن يصبح أكثر انفعالاً ، وغريب الأطوار ، وحتى البكاء. هذا هو السبب في أن إطعام الطفل يعتبر أحد الطرق الهامة لتهدئة صراخه.