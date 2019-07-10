هل يمكنك الحمل خلال دورتك الشهرية؟

عندما تحاولين الحمل ، فإن إحدى العلامات الأولى "الإيجابية" للحمل المؤكد هو توقف الدورة الشهرية. ولكن ، هل تعلمين أن هناك فرصة لحدوث الحمل حتى لو كنت في دورتك الشهرية ؟

تعد الدورات الشهرية ودورات الإباضة هامة جدا ويجب أن توليها عناية شديدة عندما تقررين إنشاء أسرة.

ويعتبر قرار ممارسة الجنس اثناء الدورة الشهرية موضوعًا مثيرًا للخلاف ، لكن يُعتقد على نطاق واسع أن أيام الحيض الخمسة ليست أفضل وقت للحمل ، لأن تساقط بطانة الرحم لا يوفر فرص للحيوانات المنوية أو البويضة للحياة. ولكن هذا ليس صحيحا تماما. على الرغم من أن احتمالات الحمل قد تكون أقل، إلا أنها لا تزال قائمة.

وفقا للخبراء تعتمد احتمالات حمل المرأة إلى حد كبير على عمر الحيوانات المنوية ودورة الإباضة لدى المرأة.

على عكس البيض (البويضة)، تملك الحيوانات المنوية القدرة على البقاء داخل الجسم لمدة 4-5 أيام بعد الجماع. هذا يعني أنه حتى مارست الجنس اثناء الدورة الشهرية دون وقاية، فإن الحيوانات المنوية يمكن أن تبقى داخل الجهاز التناسلي لفترة طويلة ثم تندمج مع البويضة ، مما يزيد من فرص الحمل. هذا يعتمد أيضا على طول الدورة الشهرية.

ويقترح الباحثون أيضًا أن الانخراط في الجماع في اليوم السابق للإباضة يحمل نفس فرص الحمل كممارسة الجنس خلال أيام الدورة الشهرية.

وبالتالي ، حتى لو كانت احتمالات الحمل مشوشة ، فلا يوجد أي ضرر في تجربة هذه المحاولة. ولكن من المستحسن أن تولي اهتمامًا جادًا لدورات الإباضة وتضع سجلات لزيادة الخصوبة.