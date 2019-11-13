هل يمكنك حرق السعرات الحرارية من خلال ممارسة الجنس؟

يعتقد الكثير من الأشخاص ، بمن فيهم كلوي كارداشيان، أن جلسة حميمية في السرير يمكن أن توازي تمرين رياضيا. لذا ، إذا كنت قد تساءلت يومًا ما إذا كان الجنس هو الحل الأفضل لحرق السعرات الحرارية ، فأنت لست وحدك.

بينما أشارت الكثير من الدراسات إلى أن ممارسة الجنس تساعد في حرق السعرات الحرارية ، فقد يكون من السابق لأوانه استبدالها بجلسة تمرين منتظمة. فعدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الجنس يعتمد على الكثير من العوامل بما في ذلك وزنك وكثافة الجنس.

كم عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء ممارسة الجنس؟

القت دراسة نشرت في مجلة PLOS ONE الضوء على عدد السعرات الحرارية التي يحرقها النشاط الجنسي. فوجدت ان النساء يحرقن في المتوسط ​​حوالي 69 سعرة حرارية في جلسة جنسية مدتها 25 دقيقة ، بينما يحرق الرجال حوالي 100 سعرة حرارية. يكمن مفتاح حرق السعرات الحرارية في مدى قوة المضاجعة.

هذا يعني ، يحرق الرجال حوالي 4.2 سعر حراري في الدقيقة أثناء ممارسة الجنس وتحرق النساء معدل 3.1 سعرة حرارية. على الرغم من أن العدد قد لا يكون مشابهًا لجلسة تمرين كاملة في الصالة الرياضية ، إلا أنه يمكن أن يكون مشابهًا للمشي لمدة 30 دقيقة.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا أن نفهم أنه في الحياة الواقعية ، يستمر الجنس لمدة ست دقائق في المتوسط ​​، مما يؤدي إلى انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية بشكل كبير. في الواقع قدر بحث مختلف نشر في مجلة New England Journal of Medicine أننا عادة نحرق حوالي 15-20 سعرة حرارية خلال الجلسة الجنسية الواحدة.

الملخص

قبل أن تعتمد على السرير لحرق بعض السعرات الحرارية ، تذكر أن معدل حرق السعرات الحرارية يختلف من شخص لآخر. من معدل ضربات القلب إلى شدة الجلسة الحميمية في "غرفة نومك" ، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على معدل حرق السعرات الحرارية. هذا يعني أنك إذا كنت تهدف إلى حرق السعرات الحرارية أثناء الجنس فقط، فأنت بحاجة الى ممارسة أكثر كثافة.