هل يمكن أن تنقذ الخيانة العاطفي علاقتك ؟

نعلم جميعا أن الخيانة الجسدية تعتبر أسوأ أشكال الخيانة ، أليس كذلك؟ ولكن هل هذا يعني أن الخيانة العاطفية أقل ضررا؟ بالطبع لا. بالنسبة للكثيرين ، فإن "علاقة القلب" أسوأ من الخيانة الجسدي لأنها تعني أن الأمور تجاوزت ليلة واحدة وقد يكون ذلك أكثر ضررًا بالعلاقات الجادة. لكن بعض خبراء العلاقات يشعرون أنه يمكن استخدامها لإصلاح أو تحسين (أو حتى تلقي انهاء) علاقتك الحالية.

لا توجد علاقة مثالية. كل علاقة لها عيوبها ومع الوقت ، يكتشف الشركاء أن شريكهم الحالي لا يستطيع تلبية جميع احتياجاتهم العاطفية أو الجسدية. وهنا ، كما يرى الخبراء ، تأتي الخيانة العاطفية التي تمكنك من قياس قوة وحاجة علاقتك الحالية.

في حين أن مفهوم الخيانة لا يبدو صحيحا، ولكن مثلما لا يستطيع صديق واحد تلبية جميع احتياجاتك ، يمكن قول نفس الشيء عن بعض العلاقات الرومانسية أيضًا. قد لا يكون الحب أحيانًا كافيًا ، وعندما تترك المسائل من دون علاج يمكن ان تتفاقم الأمور وتسبب المشاكل. الخيانة العاطفي تساعدك بطريقة ما على اختبار مياه علاقتك الأساسية دون عبور الخط.

لذلك دعونا نفهم ما هي الخيانة العاطفي؟ إنه شيء لا يتمتع بعلاقة حميمة جسدية ولكنه يتضمن تبادل الرسائل أو المكالمات الهاتفية مع شخص بعيد يشعرك بالأمان والجاذبية والحب.

إذا كنت تخطط لإنهاء العلاقة ، فإن الخيانة العاطفي ستساعدك على تجربة كيف ستكون الحياة بعد الخروج من العلاقة الحالية، دون اتخاذ الخطوة القصوى. بدلاً من ذلك ، إذا كان شريكك لا يجعلك تشعر بأنك جذاب كالسابق، ولكنك لا ترغب في ترك العلاقة لاسباب خاصة، فإن الحصول على الاطراء من الخارج يمكن أن يشعرك بالسعادة والرضا ، خصوصا إذا كنت لا ترغب في وضع علاقتك الحالية في مأزق.

الخيانة العاطفي يمكن أن تساعدك أيضًا في التغلب على الخيانة الجسدية لشريكك اذا كان يقوم بها بالفعل.

بالنسبة للعديد من الناس، يعد هذا النوع من الخيانة العاطفي بمثابة صرخة طلبًا للمساعدة. فهي تساعدك على اختبار علاقتك وتساعدك على تحديد ما إذا كنت ترغب في المتابعة في هذه العلاقة أو انهائها.

واخيراً الخيانة العاطفي ليست الحل الأمثل فهي كافية لتدمير العلاقات بنفس طريقة الخيانة الجسدية، لذلك يفضل عدم اللجوء لها ما لم تكن متأكدا من رغبتك بالانفصال.