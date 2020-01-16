هل يمكن أن نقع في حب نفس الشخص أكثر من مرة؟

سوف تبدو مثل حكاية خرافية إلى حد كبير ولكن من الممكن أن تقع في الحب أكثر من مرة مع نفس الشخص. هنا ، لا نعني وجود فجوات أو فواصل في المنتصف - فنحن نعني ذلك طوال فترة العلاقة. قبل أن تبدأ في الشعور بالسخرية ، إليك تفسيرنا لذلك.

الحب ، في الأساس ، هو عمل. يجعلك تشعر بطريقة معينة ولكن هذه المشاعر لا تأتي فقط من تلقاء نفسها. يمكن أن يحدث هذا أثناء المواعدة أيضًا. لنقل مثلا ان شريكك تذكر نوع القهوة عندما تقابلتما لأول مرة ، فقام بالذهاب الى نفس المكان واحضر لك القهوة ذاتها - إنها الفكرة التي تهمك ، وهذه هي اللحظة التي ستتذكر فيها سبب حبك لشريكك.

عندما ترى كيف يحبك شخص آخر ، يمكن أن يجعلك ذلك تعيد التركيز على علاقتك ، مرة أخرى. يمكن للإيماءات الصغيرة والأفعال العشوائية من اللطف والتفكير ، حتى بعد سنوات من العلاقة ، أن تجعلك تقدر شريكك من جديد.

من التجربة الشخصية ، لا يتم التخطيط للوقوع في الحب مطلقًا ، بل هو شعور يحدث فجاءة . يجب أن تدرك مدى أهمية ذلك شخص بالنسبة لك ومدى اهتمامك به ... إنها امر حلو ومر تقريبًا.

من ناحية الوقوع في الحب بعد فترة انفصال مؤقتة، هذا ممكن أيضًا. هناك الكثير من الحالات التي عادت بعد فجوة طويلة ووقعت في الحب مرة أخرى. سواء أكان شريك حياتك منذ فترة طويلة أو شخصًا ما لم يكن جزءًا من حياتك لفترة وجيزة - خلاصة القول هي أنه يمكنك إعادة اكتشاف الحب مع نفس الشخص أكثر من مرة.