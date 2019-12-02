هل يمكن أن يساعدك الوخز بالإبر على الحمل؟

عدم القدرة على الحمل بعد محاولات متعددة يمكن أن يكون محبطًا ، كما أنه يؤثر سلبًا على صحتك العاطفية والجسدية. لكن العديد من الدراسات الجديدة وجدت أن النساء اللواتي يعانين من حالات يمكن أن تتداخل مع الحمل (PCOS) أو الراغبات في زيادة فرص نجاح التلقيح الاصطناعي ، وتعالجن بالوخز بالإبر زادت لديهن معدل الحمل والولادة.

يوصي بعض الأطباء بإجراء الوخز بالإبر لتخفيض مستويات الإجهاد الكلية حيث أن هرمونات التوتر يمكن أن تقلل من هرمون الخصوبة (البروجسترون).

كيف يعمل؟

الوخز بالإبر هو علاج صيني تقليدي حيث يتم وضع إبر رفيعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في مناطق معينة من الجسم. هذه الإبر تحفز قنوات الطاقة في الجسم. هذه الإبر يمكن أن تجعل المرء يشعر بالنعاس أو يصبح أكثر هدوءً أو حتى أكثر نشاطًا ، حسب المكان الذي يتم وضعها فيه. قد يشعر الشخص أيضًا بانخفاض أو ارتفاع الهرمونات أو زيادة تدفق الدم في منطقة الحوض. يقوم الوخز بالإبر بتحويل الجسم إلى وضعية الشفاء، مما يهدئ الجهاز العصبي. أفضل جزء هو عدم وجود آثار جانبية ، بصرف النظر عن الكدمات الصغيرة.

يمكن أن يبدأ الوخز بالإبر في أي وقت من علاج الخصوبة لديك.

في بعض الأحيان ، قد لا يتطلب الأمر تجربة الوخز بالإبر قبل محاولة التلقيح الاصطناعي أو أي طرق أخرى للحمل.

تذكري:

قبل أن تخططي للحصول على جلسة الوخز بالإبر، يجب عليك استشارة الطبيب وأخصائي أمراض النساء. لأن العديد من الحالات مثل انسداد قناة فالوب لا يمكن علاجها عن طريق الوخز بالإبر. لا تأخذ أي أعشاب صينية حتى يوافق طبيبك عليها. بعض هذه الأعشاب يمكن أن تؤذي الخصوبة وتعرضك للخطر.