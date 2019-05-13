هل يمكن أن يساعد (قرع القنينة)  على فقدان الوزن؟

قرع القنينة "لاوكي"هي جزء من عائلة الخيار وتنمو في المناطق الأكثر دفئًا في العالم. إنها ليست خفيفة وسهلة الهضم فحسب ، ولكنها أيضًا رائعة لفقدان الوزن. في الحقيقة ، ليست مفيدة للاكل فقط، ولكن حتى عصيرها يعتبر رائعًا لفقدان الوزن.

ومع ذلك ، من المهم توخي الحذر عند تناولك لهذا النوع من القرع، لأن عصير اللوكي يمكن أن يضر جسمك أيضًا في بعض المواقف.

كيف يساعد قرع القنينة او لاوكي على فقدان الوزن؟

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات ، والتي نشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للطب الاستوائي في سبتمبر 2012، أن لاوكي ساعد في تقليل زيادة الوزن لدى الفئران التي كانت تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون. ومع ذلك ، لم تجر أي أبحاث على البشر بعد.

ما هي القيمة الغذائية التي يحتوي عليها قرع القنينة؟

هذه الخضروات منخفضة جدًا في الدهون المشبعة والكوليسترول وهي غنية بالماء والمواد المغذية اللازمة لفقدان الوزن. أنه يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين B وفيتامين K وفيتامين A وفيتامين E والحديد والفولات والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

كما اقترحنا دائمًا أنه من الأفضل تناول الفواكه والخضروات الكاملة بدلاً من العصير ، والأمر نفسه ينطبق على قرع القنينة أيضًا. يفتقر عصيره إلى الألياف ويحتوي على سعرات حرارية أكثر من لاوكي الكامل / لاوكي السوجي / لاوكي مسلوق. ان تناول كوب من مغلي القرع يحتوي على 19 سعرة حرارية و 2 غرام من الألياف. ولكن الأمر يتطلب عدة أكواب من القرع لإنتاج كوب واحد من العصير، الامر الذي يضاعف أيضًا عدد السعرات الحرارية فيه.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية في مايو 2012 يحتوي قرع القنينة على نسبة عالية من الماء والألياف ، مما يجعله منخفضا بالسعرات الحرارية والكثافة لكل جرام. وهذا يجعله إضافة مثالية لخطة إنقاص وزنك لأن الوجبات الأقل كثافة في الطاقة قد تكون مفيدة في إنقاص وزنك والحفاظ عليه

يساعد قرع القنينة أيضًا على النوم بشكل أفضل ، وهو جزء مهم جدًا من خطة فقدان الوزن. النوم الجيد ليلاً يحسن عملية الأيض وينشط الهرمونات.

القرع له تأثير مدر للبول

ينصح بتناول القرع لفقدان الوزن جزئيا بسبب تأثيره المدر للبول. مدرات البول تعزز فقدان الوزن عن طريق جعلك تفقد وزن الماء وليس الدهون. على الرغم من أنه بمجرد التوقف عن تناول مدرات البول ، فقد يعود الوزن المفقود. يمكن أن يكون تناول مدرات البول محفوفًا بالمخاطر لأنه قد يؤدي إلى الجفاف واختلال التوازن بالكهرباء في الجسم.

مخاطر شرب عصير القرع:

يمكن أن يؤدي شرب عصير القرع الزائد إلى مشاكل صحية ضارة مثل نزيف المعدة والغثيان والقرحة والقيء في الدم والإسهال وآلام في البطن ومشاكل في الكلى. للحد من المخاطر ، يُنصح بشرب العصير الذي تم طهيه بشكل صحيح وعدم تناوله النوع ذو المذاق المر. الطعم المر لعصير القرع ناتج عن مركبات القرعيات الموجودة فيه ، وهي مادة سامة للناس. ولكن الجزء الجيد هو أن هذا المركب يمكن تدميره عن طريق الطهي.

كم يجب ان تستهلك؟

لا ينبغي لأحد أن يشرب أكثر من ثلاثة أوقية (حوالي 88 مل) من عصير القرع في يوم واحد ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للتغذية ، وعلم الأدوية ، وأمراض الأعصاب في عام 2012.