هل يمكن لصورة مع صديق أن تزيد أو تقلل جاذبيتك؟

بفضل حياتنا الاجتماعية المتنامية عبر الإنترنت ، قد نجد أحياناً شخصًا جذاباً دون مقابلته بشكل شخصي. لذلك ، في مثل هذه الظروف عندما يرغب شخص ما في الحصول على الانتباه، تصبح الصور الخيار الأفضل لجذب انتباه شخص ما في عالم المواعدة الافتراضي.

والآن وجد بحث مثير للاهتمام أجراه أربعة علماء كيف يمكن لصورة مع صديق أن تزيد من فرص ظهوره بشكل جذاب أو لا!

وفقًا للخبراء ، يحدث النسخ الاختياري للشريك عندما تتضاعف فرص تعارف شخص ما "بناءً على التفاعل الاجتماعي مع اصدقائه الآخرين."

البحث

أجرى الباحثون أنتوني سي. ليتل وكريستين إيه كولدويل وبنيديكت سي جونز وليزا إم ديبروين سلسلة من الدراسات لتحليل آثار النسخ الاختياري. فقد استكشفوا بالتحديد كيف أن الجاذبية لشريك محتمل قد تزداد أو تنخفض عند اضافة أشخاص أخرين الى الصورة.

الدراسة الشاملة

لإجراء الدراسة المستفيضة، طلب الباحثون من مجموعة من المشاركين من الجنسين تحليل صور لأشخاص مقترنين بأشخاص من نفس الجنس أو من الجنس الأخر. وفي نهاية الدراسة، توصلوا إلى بعض النتائج المثيرة للاهتمام.

الصور مع أشخاص من الجنس الآخر

أولاً ، طُلب من المشاركين تحليل صور الشخص مع أفراد من الجنس الآخر. فوجدوا أن الأشخاص الذين التقطوا صوروا مع اشخاص جذابين من الجنس الآخر كانوا أكثر جاذبية. على سبيل المثال ، إذا قام رجل بنشر صورته مع مجموعة نساء جذابات، فقد يعتبر شخص مرغوب فيه. وفقًا للخبراء ، يعد هذا مثالًا مثاليًا على "النسخ الاختياري" لأن الشخص الذي كان ينظر إلى الصورة ، وجد الشخص أكثر جاذبيا استنادًا إلى وجود أشخاص معه في نفس الصورة.

الصور مع أشخاص من نفس الجنس

ثانياً طلب من المشاركين مشاهدة صورة الشخص نفسه مع افراد من نفس الجنس. وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في مجلة سيكولوجي تودي، وجد المشاركون أن الشخص أصبح اقل جاذبية اذا كان في نفس الصورة مع أشخاص من نفس الجنس ولكن أكثر جاذبية منه . وبهذاـ فأن الرجال والنساء الذين تصوروا مع أصدقاء من نفس الجنس ولكنهم أكثر جاذبية منهم كانوا أقل جاذبية بالنسبة للآخرين وبالتالي تراجعت نسبة اختيارهم كشركاء محتملين، وهذا يعني شيئا واحدا فقط، تجنب التقاط الصور مع اصدقائك الأكثر جاذبية منك أو على الأقل لا تنشر هذه الصور على صفحتك الشخصية اذا كنت ترغب في إيجاد شريك محتمل.