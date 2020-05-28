هل يمكن لفيتامين D أن يحميك من  COVID-19؟

في الأيام القليلة الماضية ، كنا نسمع باستمرار كيف يمكن لفيتامين D أن يحمينا من فيروس كورونا لكن هل يمكن أن يحميك فيتامين د منه؟

دعونا نفهم الأساسيات أولاً. تحصل بشرتك على فيتامين د عندما تتعرض لأشعة الشمس. فيتامين ضروري لنمو العظام وقوتها لأنه يساعد في امتصاص الأمعاء للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات. فيتامين د قابل للذوبان في الدهون وينظم الاستجابة المناعية لخلايا الدم البيضاء عن طريق منعها من إطلاق الكثير من السيتوكينات الالتهابية. يمكن أن تؤدي زيادة السيتوكينات إلى عاصفة السيتوكين ، وهو أحد المضاعفات المرتبطة بكوفيد 19. عاصفة السيتوكين هي رد فعل مناعي حاد يجعل الجسم يدمر خلاياه وأنسجته مع الفيروس.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

وفقًا لورقة نشرت في مجلة "لانسيت" ، قد يستفيد الأشخاص الأكبر سنًا وذوي البشرة الداكنة الذين يُرجح أن يكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د من مكملات الفيتامين الأساسية للحماية من الأعراض الشديدة لكوفيد 19.

وبالتالي، قد يجني كبار السن والبشرة الداكنة فوائد من مكملات فيتامين د ، عندما يتعلق الأمر بتقوية جهازهم المناعي.

وجود الميلانين لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة يمنح البشرة درجة أغمق ، مما يقلل من قدرة الجلد على صنع فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس. بسبب الحجر المنزلي وعدم خروج الناس من منازلهم في كثير من الأحيان ، قد يزيد نقص فيتامين د لدى المواطنين.

ماذا تقول دراسة مجلة "لانسيت"

تصف ورقة لانسيت نقص فيتامين د كأحد الأسباب المحتملة لمعدلات الوفيات في مختلف البلدان. واستشهدت بدراسة مراقبة نشرت في مجلة " Aging Clinical and Experimental Research " التي استخدمت بيانات من 20 دولة أوروبية. وفقا لها ، فإن متوسط ​​مستويات فيتامين د منخفضة في إيطاليا وإسبانيا. والمثير للدهشة أن هذه البلدان قد شهدت ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الكورونا مقارنة بدول شمال أوروبا. يتمتع سكان شمال أوروبا بمستويات عالية نسبيًا من فيتامين د من استهلاك زيت كبد سمك القد ومكملات فيتامين د.

مشكلة نقص فيتامين د

يقول د. في موهان، مؤلف مشارك في الدراسة ورئيس قسم مرضى السكري في مركز الدكتور موهان لتخصصات مرض السكري ، وهو مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، " وجدت دراستنا أن نقص فيتامين د كان 63% لدى مصابي السكري، و 58% لدى المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، و 80% لدى المصابين بالسمنة، وهذا أمر مثير للقلق لانه يزيد من احتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19". ووفقًا للدكتور موهان ، فقد ربطت الدراسات السابقة المستويات المنخفضة من فيتامين د والحساسية للالتهابات التنفسية الحادة.

لا للتداوي الذاتي

لا تتناول فيتامين د دون استشارة طبية. عند تناوله عن طريق الفم ، يكون خطر الآثار الجانبية وسمية الفيتامين منخفضة. يمكن أن يكون خطر السمية مرتفعًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى والكبد ، حيث قد لا يتمكن الجسم من إفراز الفيتامين. وبالتالي ، لا ينبغي أن تؤخذ مكملات فيتامين (د) دون وصفة طبية .