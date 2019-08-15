هل ينبغي غسل شعرك بعد السباحة؟

نعلم جميعًا أنه يوجد كلور في الماء بالإضافة الى المواد الكيميائية الأخرى. وبغض النظر عن أغطية الشعر الخاصة، لا يمكننا حماية شعرنا بالكامل من ماء البركة. إذن ماذا يجب أن نفعل؟

يوصي الخبراء بغسل الشعر بعد استخدام حمام السباحة. لأنه إذا تركته غير مغسول، فسوف تستقر المواد الكيميائية من البركة في شعرك وتسبب المشاكل. ولكن إذا كنت لا ترغب في استخدام الشامبو في كل مرة، فمن الأفضل أن تشطفه باستخدام الماء. وإلا فإنها سوف يلتصق بشعرك.

ومع ذلك ، فإن غسل الشعر يوميًا قد لا يكون أفضل ما تفعله لأن شعرك سيبدأ في فقدان الرطوبة. لذا قم بشراء شامبو مستهدف يزيل الكلور من شعرك وينظف فروة رأسك وكذلك شعرك.

وإذا اخترت السباحة يوميًا ، فأنت بحاجة الى غسل شعرك يوميًا ، لذلك فكر في طرق بديلة لترطيب شعرك وحمايته من أشعة الشمس. استبدل البلسم المعتدل بقناع مغذٍ للشعر – وكريم الحماية بعد الاستحمام.

أيضا ، اسمح للشعر بأن يجف بشكل طبيعي. لا تعرضه لمزيد من الحرارة باستخدام المجفف الهوائي.

يمكنك أيضًا التفكير في استخدام كريمات الشعر قبل التوجه للسباحة للحفاظ على حماية الشعر.