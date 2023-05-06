البوابة - حان الوقت لزيارة عاصمة الضباب لندن . من اكتشاف تاريخ ملوك وملكات بريطانيا العظمى إلى زيارة المعالم والمناطق الأيقونية - بدءًا من المعالم البارزة مثل قصر كينسينغتون وجسر لندن الشهير إلى المتحف البريطاني وعين لندن.

هنا لندن .. 12 مكان ومعلم سياحي يجب أن تزورها

1. برج لندن وجواهر التاج

استمع إلى تاريخ برج لندن العجيب بما في ذلك القصة المخيفة للزوجة السابقة للملك هنري الثامن - آن بولين ، وشاهد مجوهرات التاج الرائعة أيضًا.

2. جسر البرج (تاور بريدج)

يُعد جسر لندن أحد المعالم البارزة في عاصمة الضباب وواحد من أفضل المواقع التاريخية في بريطانيا ، وهو مفتوح للجمهور 363 يومًا في السنة. بما في ذلك الهيكل الأيقوني للجسر وغرف المحرك الفيكتوري الرائعة ، يعد معرض جسر البرج أفضل طريقة لاستكشاف أشهر جسر في العالم! تعال وتعرف على هذا الإنجاز المذهل للهندسة الفيكتورية، واكتشف كيفية رفع الجسر واستمتع بمناظر بانورامية خلابة، على ارتفاع 42 مترًا فوق نهر التايمز.

3. جولة الحافلة الحمراء والرحلات النهرية

استمتع بمشاهدة معالم مدينة لندن باستخدام بطاقة (hop-on hop-off) وهي الخيار الأمثل للمسافرين الشباب. يسمح لك تصريح الدخول لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بالاستكشاف وفقًا لوقتك الخاص. اكتشف جميع معالم لندن وشاهد المدينة من منظور مختلف في رحلة بحرية مضمنة في نهر التايمز. يمكنك زيارة عين لندن London Eye والاستمتاع برؤية معالم المدينة على متن عجلة المراقبة العملاقة.

4. المتحف البريطاني

اكتشف أكثر من مليوني سنة من تاريخ البشرية وثقافتها. تشمل بعض الأشياء المشهورة عالميًا حجر رشيد ومنحوتات البارثينون والمومياوات المصرية.

5. قلعة وندسور

قم بزيارة مدينة وندسور التاريخية في جولة لمدة نصف يوم من لندن ، كانت قلعة وندسور الفخمة، المقر الرسمي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية. بناها ويليام الفاتح في القرن الحادي عشر ، تشمل الزيارة رؤية غرف النوم الملكية وبيت دمى الملكة ماري ، يمكنك أيضاً التنزه في الحدائق الجميلة والاستمتاع بالطقس الرائع في وندسور.

6. متحف التاريخ الطبيعي

يُعد هذا المتحف المشهور عالميًا مركزًا للتميز العلمي في اكتشاف التصنيف والتنوع البيولوجي ، ويعزز اكتشاف والتمتع بالعالم الطبيعي من خلال معارض مثيرة مثل معرض الحياة والأرض وحديقة الحياة البرية والمجموعات الجيولوجية.

7. كنيسة وستمنستر

اكتشف أكثر من 1000 عام من التاريخ في هذا المكان الفريد. تم بناء كنيسة وستمنستر في البداية من قبل هنري الثالث في عام 1245 وهي واحدة من أهم المباني القوطية في إنجلترا. كانت كنيسة التتويج منذ عام 1066 والمثوى الأخير لـ17 ملكًا. تحتوي على خزانة مليئة باللوحات والزجاج الملون واللوحات والمنسوجات والكتب والعديد من المصنوعات اليدوية الأخرى بالإضافة إلى أهم مجموعة من المنحوتات الأثرية في المملكة المتحدة. تم افتتاح معرض Queen's Diamond Jubilee في Triforium Abbey في يونيو 2018.

8. غرف حرب تشرشل

جوهرة لندن المخفية. تضم غرف حرب تشرشل مركز التحكم حيث أدارت الحكومة البريطانية الحرب العالمية الثانية ومتحف تشرشل الحائز على جائزة ، وهي واحدة من مناطق الجذب التي يجب زيارتها في لندن. قم بالسير في الممرات شديدة السرية وإلقاء نظرة على شكل الحياة خلال الأيام والليالي المتوترة للحرب العالمية الثانية.

9. متحف فيكتوريا وألبرت

أعظم متحف في العالم للفنون والتصميم. مجموعات فيكتوريا وألبرت لا مثيل لها في تنوعها. استكشف الفن والتصميم التاريخي والمعاصر ، بما في ذلك الأعمال الفنية من العديد من أغنى ثقافات العالم.

10. هايد بارك

تضم هذه الحديقة الفخمة كينسينجتون وهايد بارك، انها أكبر حديقة ملكية، كانت في يوم من الأيام ساحة صيد لهنري الثامن ، مشهورة بركن المتحدثين الشهير ، حيث يتحدث الناس عن آرائهم ، وروتون رو، وهي منطقة شهيرة لركوب الخيل وبحيرة سربنتين ، موطن الطيور المائية والمجدفين.

11. سوق بورو

هذا السوق هو واحد من أقدم وأكبر أسواق المواد الغذائية في لندن ، حيث يضم أكثر من 100 محل لبيع الأطعمة الشهية والجزارين وبائعي الأسماك وصانعي الجبن الذين يبيعون المنتجات الطازجة واللحوم والمأكولات المصنوعة يدويًا وغير ذلك. إنه المكان الذي يأتي فيه السكان المحليون للتسوق، وحيث يمكن للسواح المجيء لتجربة بعض من أفضل الأطعمة البريطانية في مكان تاريخي.

12. كوفنت غاردن

كوفنت جاردن هي وجهة عالمية للتسوق وتناول الطعام تجذب عشاق الطعام وعشاق الموضة على حدٍ سواء. تعج المنطقة بمراكز الترفيه والأوبرا والمسارح ، وتضم بعضًا من أفضل أماكن التسوق وتناول الطعام والتنزه.

بالإضافة إلى هذه الأماكن يمكنك زيارة الساعة الشهيرة بيغ بن، مبنى البرلمان ، قصر باكنغهام، ترافيلجر سكوير، داونينغ ستريت مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كاتدرائية سانت بول، بيكاديللي سيكركس، الشارد أطول بناء عصري، ومتخف مدام توسود الشهير.

المصدر: تريب ادفايزر

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