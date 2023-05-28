بيتر دو مديرًا ابداعيًا لدار الأزياء العالمية هيلميت لانغ

بعد تفكير طويل من المدراء والرؤساء التنفيذيين للعلامة التجارية هيلميت لانغ بدى واضحا وجليا حاجة الدار إلى روح جديدة، روح قادرة على إحياء ابتكارات الدار للعريقة التي بدأت بالعمل عام 1986 على يد المصمم النمساوي هيلموت لانغ والذي عرض مجموعاته ضمن أسبوع نيويورك للموضة طوال سنوات عمله قبل أن يتقاعد ويتوقف عن التصميم عام 2005، وكان من الضروري إيجاد مصمم ومدير إبداعي قادر على إحياء تراث الدار ودمجه مع المفهوم العصري لليوم.

كيف اختير بيتير لتجسيد روح دار هيلميت لانغ الحديثة؟

لم يكن هنالك خيار أكثر وأجدر من بيتير دو للعمل كمدير إبداعي لدار أزياء مثل دار هيلميت لانغ فكلاهما يتمتعان بروح تصميم جريئة وجديدة لا يمكن أن ترى في أيامنا هذه بكثرة.

كيف لا وقد أصبحت تذاكر عروضه تباع من أول ساعة من طرحها فبيتير دو يشكل حلم الشباب بأزياء يومية عملية ،سهلة وأنيقة في ذات الوقت مما خلق تشابه ضخم بين أسلوب كل من بيتير وهيلموت. مصمم نيويورك الشاب

مسيرة المصمم بيتير دو

يشكل بيتير أحد أبرز شخصيات الثورة الآسيوية الأمريكية التي تجتاح مدينة نيويورك مدينة التنوع الشمولية حيث أضفى أسلوبه الخاص على تصاميم العلامة التجارية هيلموت التي أنتجها عام 1980 بقصات حادة وأطوال متناظرة وغير متناظرة أحيانا.

وفي الواقع تعتبر خطوة مثل هذه الخطوة على أنها خطوة ونقلة ضخمة في مسيرة المصمم الشاب.

جائزة "LVMH"

بعد نيله جائزة الشركة الرائدة إل في أم إتش (LVMH) عام 2014 عن فئة أفضل مصمم شاب قرر بيتير افتتاح أول متجر للعلامة عام 2015 وإطلاق أول عرض أزياء في نيويورك سبتمبر 2015 الذي لاقى نجاحا ودعما حقيقيا من أشخاص مؤثرين عمل بيتير تحت يدهم من فويبي فيلو التي عمل معها طوال سنوات عمله مع دار سيلين. وأوليفيير روستانج من بالمان.