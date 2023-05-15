عطر كوتش جرين.. من الطبيعة الخضراء الى رجل اليوم‎‎

لطالما كانت دار كوتش الأمريكية العريقة سباقة في اختياراتها ومتفردة. ففي هذا العام تكشف الدار ستارها عن إبداعها الجديد والأكثر انتعاشا لصيف رائع ومنتعش.

أتى هذا العطر من وحي المصممة الشهيرة ماري سالاماني التي شاركت في صناعة العطور الأكثر أيونية لدور العطور المختلفة من ايف سان لوران وديور وألايا من وحي الطبيعة الخضراء الغضة الغنية بالعناصر الجمالية التي تعطي الطاقة الكاملة لرجل اليوم لعطر يرافقه من الصباح الباكر إلى ساعات الليل الأخيرة لرائحة جميلة تدوم وتدوم.



مكونات ومميزات عطر كوتش جرين



يصنف هذا العطر من عائلة العطور الخشبية والفاكهة والتي تعتبر من أكثر العطور رواجا في العامين الأخيرين والتي استمرت موضتها إلى هذا العام، وألهمت ازدواجية الطبيعة المصممة لصنع هذا العطر، بين العناصر الخضراء اليانعة من أوراق الشاي الأخضر ونفحات الكيوي و البرغموت المنعش والبني الطبيعي الساحر من شجر السيدار وأوراق السرو ذات الطابع الشمسي المشرق لإضافة الثقل والجمالية الى العطر.

يفتتح ماء التواليت الخشبي الرائحة بمكونات عليا من الليمون والبرغموت والكيوي لنفحات ليمونية ومتوسطة الفاكهية لرائحة مغرية وجذابة، وفي قلب العطر يبرز الجيرانيوم واكليل الجبل لهدوء حسي صيفي على هذه المكونات القوية، أما قاعدة العطر الذكورية فإنها ترتكز على مكونين من خشب السيدار وخشب الأرز لأداء قوي.

تفاصيل زجاجة عطر كوتش جرين:

تتميز الزجاجة بظل أخضر متدرج مستوحى من الألوان الموجودة في الطبيعة وفي منتجات Coach الجلدية. يعلوها غطاء بلون رصاصي مستوحى من المشبك الرمزي لأكياس Coach. ونقش عربة الخيول الأيقونية التي تشتهر بها دار كوتش النيويوركية.



يتوفر العطر بالأسواق ابتداء من يونيو القادم بسعر يبدأ من 75 دولار

