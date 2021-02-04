والدورف أستوريا وكانوبي باي هيلتون تطلقان أولى وجهاتهما في جزر سيشل

أعلنت اليوم هيلتون العالمية عن توقيع اتفاقيات إدارة بهدف إيصال علامتها الفاخرة فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، وعلامتها المتميزة كانوبي باي هيلتون إلى سيشل. من المقرر افتتاح المنتجعين عام 2023، لينضمّا إلى مجموعة مبهرة تضم ثلاثة من فنادق هيلتون العاملة في جزر سيشل الجميلة، بالإضافة إلى مانجو هاوس سيشل – فنادق ومنتجعات إل إكس آر.

وفي هذا الصدد قال كارلوس كنيسر، نائب رئيس هيلتون العالمية للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا: "لا تزال سيشل دون شك واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تجذب المسافرين من أصحاب الذوق الرفيع، ونفخر بالدور الذي قام به فريق عملنا في التطوير المستدام في سيشل. ستساهم هذه الفنادق الجديدة، إلى جانب فندق مانجو هاوس سيشل التابع لعلامة فنادق ومنتجعات إل إكس آر، في منح الضيوف خيارات غير مسبوقة من الوجهات ذات المستوى العالمي الرفيع للاختيار من بينها عند التخطيط لزيارة لا تنسى."

والدورف أستوريا جزيرة بلات

يوفر المنتجع تجربة من الفخامة الحصرية عبر مجموعة من 59 فيلا مطلة على البحر، تضم جميعها برك السباحة الخاصة فيما تتيح للضيوف سهولة الوصول إلى ستة مطاعم ومقاهٍ وسبا ونادٍ للأطفال، بالإضافة إلى مرصد خارجي وملاعب للتنس ومركز لاستكشاف وحماية الحياة البحرية – وكل ذلك ضمن محمية جزيرة بلات. تقع الجزيرة على مسافة 130 كيلومترًا جنوب ماهي، ويمكن الوصول إليها بالطائرات الصغيرة من مطار ماهي. كما تشتهر بكونها جنّة لمحبي الطبيعة بفضل غابات النخيل التي تتناغم مع جمال الحيد المرجاني المحيط بالجزيرة. وضمن جهود توليد واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المنتجع، سيتم تزويد العديد من الفيلات بالألواح الشمسية على الأسطح.

كانوبي باي هيلتون ماهي

يقع هذا المنتجع على شاطئ أنسي آلا موش في ماهي، الشهير بهدوئه ومياهه الضحلة، ليضفي مزيدًا من الحيوية والجمال إلى الشاطئ. يجري استثمار مبالغ ضخمة في تطوير مرافق الشاطئ المحيط، بما فيها قرية صغيرة للتسوق، ويضم المنتجع 120 غرفة للضيوف مستوحاة من الأجواء المحلية، بالإضافة إلى مساحات لاستضافة الفعاليات والاجتماعات الصغيرة.

من الجدير بالذكر أن هيلتون العالمية تدير ست علامات تجارية في إفريقيا والمحيط الهندي، حيث وصل عددها مؤخرًا إلى 100 فندق تعمل في القارة أو قيد التخطيط لبدء عملها. تؤكد هيلتون استمرار التزامها تجاه التنمية المستدامة لقطاع السفر والسياحة بالمنطقة، وقد طبقت العديد من تدابير الاستدامة الحائزة على الجوائز في منتجعاتها وفنادقها في سيشل، والتي تتراوح من التخلص من استخدام المصاصات والعبوات البلاستيكية لاستخدام المنتجات المحلية، إلى الحفاظ على الحياة البرية ومشاريع التواصل المجتمعي.

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