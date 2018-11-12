8 وجبات خفيفة لا تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم!

1- الجوز

تناول القليل من اللوز والبندق والجوز ومكسرات المكاديميا والكاجو والفستق أو الفول السوداني تساعدك في الحصول على وجبة خفيفة من الألياف الغنية بالدهون الصحية.

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2- الجبنة

أنواع قليلة الدهون مثل الجبن، الجبن الريكوتا، أو جبن موزاريلا هي خيارات عالية البروتين التي تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم. استمتع بربع كوب من الجبن مع نصف كوب من الفاكهة، وقطعة من الجبن الخالي من الدسم، أو جبنة الريكوتا على البسكويت المملوء بالحبوب الكاملة.

3- الحمص

يحتوي الحمص على الكربوهيدرات، لكن جسمك يتفاعل معها ببطء. وهذا يعني أنه لا يتم امتصاصها بالسرعة نفسها مثل الكربوهيدرات الأخرى ولن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. الحمص غني في الألياف والبروتين. استخدم ثلث كوب كغطاء للخضار أو نشرها على البسكويتات الكاملة.

4- البيض

يعدّ البيض المخفوق وجبة جيدة لإصلاح البروتين بطريقة سريعة في المنزل. كل ما عليك فعله الاحتفاظ بها في الثلاجة كوجبات خفيفة أثناء الحركة.

5- الزبادي

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اخلطي بعض الفواكه الطازجة مع الزبادي قليل الدسم للحصول على وجبة حلوة خفيفة على الكربوهيدرات ووجبة خفيفة ممتازة قبل التمارين.

6- الفشار

احتفظ بثلاثة أكواب من النوع المنتفخ بالهواء في حقيبتك كخيار بديل لا يكثر فيه الكربوهيدرات. يعد هذا المكان الأمثل لتناول الطعام في فترة ما بعد الظهر مع القليل من الملح.

7- أفوكادو

يمكنك خفق ثلاث حبات من الأفوكادو مع بعض الصلصة، والكزبرة، وعصير الجير قليلا. هذه الوجبة خفيفة تحتوي على أقل من 20 غراما من الكربوهيدرات.

8- التونا

نصف كوب من التونا مع أربعة أنواع من مشروبات الصودا هي وجبة خفيفة لذيذة لا تكسر بنك السكر في الدم.