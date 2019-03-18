يشتهر الشعب الأردني بكرم الضيافة والود مع السائحين

جميلة هي اللحظات التي تقضيها في السفر وأنت بصحبة العائلة تبقى ذكرياتها عالقة في الأذهان وفي دفاتر المذكرات لحظات مميزة وذات شجون جميل.

وسنذكر أفضل وجهات سياحية عائلية في 2019 من خلال هذا التقرير لمساعدتكم في اختيار الوجهة الأكثر ملائمة:

1- الأردن

بينما يشتهر الشعب الأردني بكرم الضيافة والود مع السائحين، يقدم بلدهم الجميل للزائرين مجموعة رائعة من المغامرات وفرص الاستمتاع التي لا تنسى، والتي تشمل ركوب الجمال في مدينة البتراء الأثرية التاريخية، والرحلات الممتعة في صحراء وادي رم، والاستمتاع في مخيم بدوي مع مشاهدة روعة النجوم في المساء، ناهيك عن زيارة البحر الميت.

2- سلوفينيا

تعد سلوفينيا وجهة مميزة للسفر مع العائلة في عام 2019، إذ تتميز بكونها دولة صغيرة وجميلة يسهل اكتشافها مع الأطفال الصغار، فعبر مدينة ليوبليانا، وهي العاصمة النابضة بالحياة، يمكنك عزيزي المسافر الوصول إلى أي مكان آخر في البلاد في أقل من ساعتين، بما في ذلك جبال الألب الجوليانية، بحيرة بليد الخيالية، الكهوف الرائعة، فضلا عن القلاع الرائعة على قمم التلال، وحتى الساحل المذهل.

كما سيستمتع جميع أفراد العائلة بالمأكولات السلوفينية الرائعة، التي تعد مزيج من المطبخ الإيطالي والمجري، مع لمسة فريدة لمطبخ سلوفينيا، بما في ذلك كعكة الكريمة اللذيذة.

3- سويسرا

سويسرا هي وجهة محببة لجميع أفراد الأسرة على مدار العام، لذا لا عجب أن تصنف ضمن أفضل وجهات العائلة في 2019 ، حيث تمتاز بالمدن الآمنة والمواصلات العامة النظيفة والموثوقة، فضلا عن مشاهد الطبيعة الخلابة والنشاطات الممتعة التي ستبقي أطفالك سعداء طوال الرحلة.

4- البرتغال

البرتغال هي واحدة من أجمل الدول الأوروبية للاستمتاع مع العائلة في 2019، خاصة مع كونها دولة متنوعة لديها الكثير لتقدمه لترضي زائريها من جميع الأعمار، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والفرص الترفيهية المناسبة للأطفال، ولا عجب في ذلك، فالبرتغال موطن لما لا يقل عن 14 موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، والتي يأتي في مقدمتها القلاع والحصون التي تضمن اهتمامات المستكشفين الصغار.

فضلاً عن ذلك، تفتحر البرتغال أيضا بالطبيعة الخلابة، مع الطقس الرائع والشواطئ الرملية الواسعة، علاوة على المدن المتنوعة، بما في ذلك لشبونة وبورتو وفارو.

4- اسكتلندا

إذا كانت عائلتك تحب اكتشاف التاريخ، فلماذا لا تضع اسكتلندا على قائمتك للسفر في 2019، فسوف يحب الأطفال المغامرين استكشاف أنقاض القلاع والأبراج المحصنة، وسيتركون لخيالهم العنان، لاكتشاف كيف كانت الحياة هناك من قبل.

وحتى إذا كانت عائلتك تحب فرص التنزه في الهواء الطلق، فإن اسكتلندا هي وجهة مثالية أيضا، حيث تضم عدد من مسارات السير لمسافات طويلة، فضلا عن ركوب الدراجات وسط أجمل المشاهد الطبيعية الخلابة.

5- النرويج

من مناطق اللعب في الفنادق والأماكن الترفيهية في كل مكان، إلى المتاحف التفاعلية المثالية للأطفال، فالنرويج حقًا من أفضل وجهات العائلة في 2019 .

فأيا كانت اهتمامات عائلتك أو أهداف سفرك، ستجد الكثير من الأشياء التي يمكنك مشاهدتها والقيام بها في النرويج مع الأطفال، بداية من السير لمسافات طويلة، وحتى التجديف، وصيد الأسماك، وركوب القطار وسط المناظر الخلابة، ذلك فضلا عن رحلات القوارب، وزيارة المدن الساحرة والمتاحف المتنوعة مع العديد من المعالم الثقافية التي لا تقارن.

فعند زيارة سويسرا في فصل الشتاء، يمكنكم التزلج على الجليد والاستمتاع بالأجواء الثلجية في المدن المتنوعة، فيما يمكنكم في أشهر الصيف اكتشاف الجبال على طول مسارات السير الرائعة لمسافات طويلة.

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