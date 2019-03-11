3 وجهات سياحية لا تنسى في شتاء 2019

تتمتع ماليزيا بمناخ دافئ في فصل الشتاء يناسب محبي العطلات الشتوية

في فصل الشتاء تحتار الأسرة في البلاد التي تسافر إليها للتمتع بإجازتهم في طقس معتدل، فنعرض لك في التقرير التالي بعض البلدان المميزة للسفر لها في الشتاء.

فيتنام:

تعتبر فيتنام إحدى أفضل البلدان للسياحة الشتوية حيث تميل درجات الحرارة فيها إلى الاعتدال في الشتاء كما تتميز فيتنام باحتوائها على مناظر طبيعية رائعة بما في ذلك بحيرة هوان كيم في هانوي، وخليج هالونج وشلالات مدينة سابا.

ماليزيا:

تتمتع ماليزيا بمناخ دافئ في فصل الشتاء يناسب محبي العطلات الشتوية، ويمكن للسائح التجول في أسواق العاصمة كوالالمبور، بالإضافة إلى زيارة الحدائق الجميلة ومدن الملاهي، بالإضافة عن الشواطئ الدافئة والمحميات الطبيعية.

فرنسا:

تعتبر فرنسا من أفضل البلدان السياحية في العالم، وتحتوي على خيارات لا تحصى لمحبي السياحة سواء في فصل الصيف أو الشتاء.

ويمكن زيارة الحدائق والمنتزهات والمتاحف والمسارح والأسواق، بالإضافة إلى ممارسة الرياضات الشتوية على جبال الألب وزيارة الريف الفرنسي للاستمتاع بالمروج الساحرة.

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