أجمل 10 وجهات سياحية في عيد الأم 2019

يأتي عيد الأم هذا العام في أفضل وقت للسفر كونه يصادف مع فصل الربيع

يأتي عيد الأم هذا العام في أفضل وقت للسفر إلى عدد من المناطق كونه يصادف مع فصل الربيع، حيث الجو اللطيف والهدوء بعيداً عن الصخب والضجيج.

وإذا أردتم قضاء إجازة لا تنسى في هذا العيد، ما عليكم سوى زيارة كمبوديا أو كورنوال أو توسكانا أو سانتوريني ونيو إنغلاند وغيرها.

إليكم 10 وجهات سياحية في عيد الأم 2019:

1- توسكانا

يعتبر السفر إلى توسكانا في سبتمبر وأكتوبر جيداً ومناسباً كونها لا تزال تكون دافئة ووالسياح الإيطاليون يكونون قد عادوا إلى مدنهم لقطف العنب. ويصاحب قطف العنب مهرجاناً يشارك فيه المزارعون الإيطاليون على وقع الموسيقى والرقص وارتداء أزياء القرون الوسطى ويمكن للسائح الإستمتاع بهذه الأجواء التي لا تتوفر إلا في توسكانا.

2- مراكش

مراكش حارة جداً في الصيف، لذلك لا يمكن الإستمتاع بالتسوق في أسواقها والتجول بين أرجائها إلا في فصل الخريف، حيث النسائم المنعشة واللطيفة التي تأتي من جبال الأطلس وتتيح لكم الإستمتاع بمشاهدة أشجار الكينا والموز والأبراج والمدرجات وقضاء أجمل الأوقات بين حمامات السباحة والمنتجعات الصحية وغيرها.

3- مصر

السفر إلى مصر في فصل الخريف يمنحكم إجازة دون حشود أو ضجة أو صخب ويتيح لكم زيارة بعض المواقع الآثرية بهدوء كالأقصر ووادي الملوك ومقابر النبلاء وسراديب الموتى وغيرها.

4- كمبوديا

يمكن في هذا البلد الإستمتاع بمهرجان المياه الذي يقام سنوياً وهو عبارة عن سباق زوارق التنين الضخم على ضفاف نهر تولي ساب في بنوم بنه ويصاحب هذا المهرجان الألعاب النارية والإحتفالات التي تستمر لثلاث ليال متواصلة. وتقدم قرية أنغكور مهرجاناً مماثلاً، في حين أن قرية لاوس تقيم حدثاً مائياً آخر يضم سباق القوارب الملونة.

5- شرق أفريقيا

تعد واحدة من المعالم السياحية الأكثر إثارة ومتعة، حيث تضم طبيعة خلابة تحتضن العديد من أنواع الحيوانات. ويمكن في هذا المكان مشاهدة هجرة الحيوانات البرية الكبرى من سيرينجيتي بتنزانيا إلى ماساي مارا في كينيا.

6- سانتوريني

في هذا الوقت من السنة يخيم الهدوء على المدينة، مترافقاً مع برودة في الطقس ومنظر ساحر لغروب الشمس وهذا ما يجعل من سانتوريني مكاناً سياحياً لا ينازعه أحد في جماله وسحره.

7- جزر الكناري

في فصل الصيف، تكون جزر الكناري قابعة بين أمرين قد يزعجان السائح الحرارة المرتفعة والرياح التي تهب فجأة ولكن بحلول الخريف ستكون وجهة مثالية للتنزه بين الأودية والتلال وكذلك للإسترخاء في الفندق أو على الشاطىء.

8- غرب السويد

يبدأ في هذه الفترة من السنة موسم جراد البحر الذي يحتل رأس قائمة الطعام السويدية التي توفر أيضاً لكم فرصة تذوق الأسماك الطازجة.

9- كورنوال

تكون في الخريف أكثر هدوءاً، حيث يمكنكم الإستمتاع بممارسة رياضة ركوب الأمواج والتزحلق على المياه، فضلاً عن تذوق المنتجات المحلية وعلى رأسها المحار.

10- نيو إنغلاند

إذا كان هناك مكان واحد مرادف للخريف، فسيكون بلا شك نيو إنغلاند التي تضم 6 ولايات، منها رود أيلاند و ماساتشوستس وكونتيكت وماين. ويعد أكتوبر الوقت المثالي للتوجه نحو ماساتشوستس إحدى مدن إقليم نيو إنغلاند، فضلاً عن بوسطن التي تتميز بمبانيها الراقية والكبيرة، إلى جانب غابات جبال الأبالاش التي تتيح لكم مشاهدة واسعة للولاية بما لديها من جزر ومنارات وبلدات.