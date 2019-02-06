ما تفسير رؤية الورود في حلمك؟

فسير رؤية الورود في حلمك؟

رؤية الورود في أحلامك تعني الإخلاص في الحب ومجيء الفرح في بعض مناطق حياتك. ترمز الورود أيضًا إلى الحب والعاطفة والرغبة والأنوثة والوحدة والرومانسية ، خاصة إذا كانت ورودًا حمراء. إذا رأيت وردة بيضاء ، فإنها ترمز إلى العذرية والنقمة والسرية. اما الوردة الصفراء ، فتشير إلى الغيرة أو الصداقة. إذا كانت الوردة وردية اللون ، فهذا يعني حب جديد ورومانسية جديدة. وفقا لفرويد ، تمثل الوردة الأعضاء التناسلية الأنثوية.

رؤية ورود ذابلة في حلمك يشير إلى فراق أو غياب أحد أفراد الاسرة. بدلا من ذلك ، ترمز للموت أو نهاية شيء ما.

الحلم بأن الورود الحمراء تذوب في سائل شفاف يعني أنك تشعر بالخداع من الحب. إنه رمز للعاطفة المزيفة أو القسرية.

تشير رائحة الورود في حلمك إلى السعادة والمتعة. فالحلم يخبرك بأنك بحاجة إلى الإبطاء وشم رائحة الورود وإلا فإنك ستفوت بعض الفرص أو الأحداث في حياتك.

رؤية الورود الشائكة في حلمك تشير إلى أن لديك صعوبات أو قضايا في علاقتك الشخصية. بدلا من ذلك ، يشير الحلم إلى أنك تحتاج إلى التغلب على بعض المواقف الشائكة قبل أن تتمكن من جني الفوائد ، كما هو متمثل في الوردة.

رؤية الورود المحترقة في حلمك يرمز إلى شغفك. ومع ذلك ، يمكن أيضا أن يتم تدمير شغفك إذا لم يتم العناية بها. شغفك يقضي عليك.