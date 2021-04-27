مقبلات رمضان 2021: ورق عنب بدبس الرمان

ورق العنب أو يبرق أو ورق الدوالي أو ورق العريش اللبناني أو دولمة أو سارما أو يلنجي أو ملفوف، هو طبق مكون من أوراق عنب ملفوفة ونباتات أخرى محشية بالأرز والخضروات والبهارات واللحم أحياناً وغيرها.

يُحشى ورق العنب بالخضار (الجزر والكوسا والبطاطا والفلفل) والرز واللحم المفروم والمطيبات والبهارات وتطبخ بمرق أحمر أما في مصر فيتكون بشكل عام من ورق العنب أو الملفوف (الكرنب) أو الباذنجان أو الكوسا وتحشى بخلطة الأرز، أما سوريا فتشتهر بتقديم نوعين من ورق العنب: الأول هو اليبرق ويكون محشوا بالأرز واللحم، أما الثاني فهو اليالنجي الذي يكون خاليا من اللحم، فيستخدم الأرز والخضراوات فقط.

ورق عنب بدبس الرمان

المكوّنات:

كوب ونصف من الأرز.

أربع مئة وخمسون غراماً من ورق العنب.

بصلتان مفرومتان فرماً ناعماً.

فصان من الثوم المهروس.

كوب من النعناع المفروم فرماً ناعماً.

ثلاث أكواب من البقدونس المفروم.

ثلاث حبّات من الطماطم المفرومة فرماً ناعماً.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من دبس الرمّان.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب وربع من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة التحضير:

نغسل الأرز جيّداً ثمّ ننقعه بالماء الدافئ لمدّة ثلاثون دقيقة.

نصفّي الأرز جيّداً ونضعه في وعاءٍ كبير. نضيف البصل، والثوم، والنعناع، والطماطم، والملح، والفلفل والبهارات المشكلة إلى الوعاء ونخلط المكوّنات جيّداً.

نغسل ورق العنب بالماء الدافئ ثمّ نصفّيها.

نضع ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كلّ ورقة ثمّ نغلقها من الجهتين ونلفها جيّداً.

نكرّر العملية حتّى انتهاء كمية المكوّنات. نرصّ أوراق العنب في قدرٍ ثمّ نضع طبقاً.

نخلط دبس الرمان مع الزيت وعصير الليمون في وعاءٍ، ونسكب هذا المزيج فوق أوراق العنب.

نطهوا أوراق العنب على نار قويّة لمدّة ثلاثين دقيقة ثمّ نخفف النار، ونغطي القدر ونطهوها لمدّة ثلاثين دقيقة إضافية على نار منخفضة، وصحتين.

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