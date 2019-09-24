وسادة خاصة تحارب تجاعيد الصدر

لا شك ان الشيخوخة ستصل جلد صدرك عاجلا ام اجلا ولكنك اليوم تستطيعين حماية نفسك من التجاعيد المبكرة تعالي لنتعرف على هذه الاختراع الجديد.

قامت علامة تجارية مؤخراً بابتكار ما يعرف باسم "وسادة الصدر" وهي متوفرة في السوق وتدعي انها ستحارب تجاعيد المنطقة الفاصلة بين الثديين، وقد حازت على اعجاب الكثيرين.

يقول وصف المنتج المذكور في الموقع الرسمي: "تساعد وسادة الصدر على مقاومة التجاعيد الجلدية عند النوم على الجانب".

"يجب أن يكون للسيدات صدر رائع." في الواقع ، إذا كانت العلامة التجارية صادقة فسوف تشهد مبيعاتها أرقاما خيالية.

والآن لكي تنامي سيدتي براحة، كل ما عليك فعله هو وضع الوسادة أو الدعم بين ثدييك والنوم بسلام طوال الليل.

حسنًا ، قد يكون منتجًا غريبًا بالنسبة للبعض ، لكننا على يقين من أن بعض السيدات المحظوظات سيحصلن على نوم هانئ بعد شراء هذه الوسادة.