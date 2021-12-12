وصفات احتفالية: سنيكر دودلز يمكنك الآن تحضير حلوى السنيكر دودلز الشهية على طراز المقاهي في المنزل. هذه الحلوى مثالية عندما تريد القليل من الحلوى وليس أكثر.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

3 ملاعق كبيرة سكر

1 صفار بيض كبير

ربع ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/3 ملعقة دقيق لجميع الأغراض

كريمة السكر بالقرفة

1 ملعقة صغيرة سكر

¼ ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخفقي الزبدة والسكر معًا في درجة حرارة الغرفة بالشوكة .

أضيفي صفار البيض وخلاصة الفانيليا والملح إلى وعاء الزبدة والسكر. تُخفق بالشوكة مرة أخرى حتى يصبح الخليط خفيفًا ودسمًا .

نضيف الدقيق والبيكنج باودر إلى الوعاء ونقلب مع الشوكة حتى يتجانس كل شيء. قسّمي عجينة البسكويت إلى قطعتين متساويتين ، ثم افردي كل واحدة على شكل كرة .

في وعاء صغير منفصل ، اخلطي القرفة والسكر معًا للتزيين. تدحرج كل كرة من العجين في سكر القرفة حتى تتغطى بالكامل .

ضعي كرات العجين المغطاة بالسكر بالقرفة على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. اخبزي البسكويت لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى تصبح مسطحة أو بنية ذهبية على الحواف الخارجية .