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وصفات احتفالية: سنيكر دودلز

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 03:00
وصفات احتفالية: سنيكر دودلز
وصفات احتفالية: سنيكر دودلز

وصفات احتفالية: سنيكر دودلز يمكنك الآن تحضير حلوى السنيكر دودلز الشهية على طراز المقاهي في المنزل. هذه الحلوى مثالية عندما تريد القليل من الحلوى وليس أكثر.

وصفات احتفالية: سنيكر دودلز

المكونات:

وصفات احتفالية: سنيكر دودلز

3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

3 ملاعق كبيرة سكر

1 صفار بيض كبير

ربع ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/3 ملعقة دقيق لجميع الأغراض

كريمة السكر بالقرفة

1 ملعقة صغيرة سكر

¼ ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة:

  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخفقي الزبدة والسكر معًا في درجة حرارة الغرفة بالشوكة.
  • أضيفي صفار البيض وخلاصة الفانيليا والملح إلى وعاء الزبدة والسكر. تُخفق بالشوكة مرة أخرى حتى يصبح الخليط خفيفًا ودسمًا.
  • نضيف الدقيق والبيكنج باودر إلى الوعاء ونقلب مع الشوكة حتى يتجانس كل شيء. قسّمي عجينة البسكويت إلى قطعتين متساويتين ، ثم افردي كل واحدة على شكل كرة.
  • في وعاء صغير منفصل ، اخلطي القرفة والسكر معًا للتزيين. تدحرج كل كرة من العجين في سكر القرفة حتى تتغطى بالكامل.
  • ضعي كرات العجين المغطاة بالسكر بالقرفة على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. اخبزي البسكويت لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى تصبح مسطحة أو بنية ذهبية على الحواف الخارجية.
  • دع الكوكيز تبرد قليلاً قبل الاستمتاع بها.

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