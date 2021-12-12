وصفات احتفالية: سنيكر دودلز يمكنك الآن تحضير حلوى السنيكر دودلز الشهية على طراز المقاهي في المنزل. هذه الحلوى مثالية عندما تريد القليل من الحلوى وليس أكثر.
وصفات احتفالية: سنيكر دودلز
المكونات:
3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة
3 ملاعق كبيرة سكر
1 صفار بيض كبير
ربع ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/3 ملعقة دقيق لجميع الأغراض
كريمة السكر بالقرفة
1 ملعقة صغيرة سكر
¼ ملعقة صغيرة قرفة
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخفقي الزبدة والسكر معًا في درجة حرارة الغرفة بالشوكة.
- أضيفي صفار البيض وخلاصة الفانيليا والملح إلى وعاء الزبدة والسكر. تُخفق بالشوكة مرة أخرى حتى يصبح الخليط خفيفًا ودسمًا.
- نضيف الدقيق والبيكنج باودر إلى الوعاء ونقلب مع الشوكة حتى يتجانس كل شيء. قسّمي عجينة البسكويت إلى قطعتين متساويتين ، ثم افردي كل واحدة على شكل كرة.
- في وعاء صغير منفصل ، اخلطي القرفة والسكر معًا للتزيين. تدحرج كل كرة من العجين في سكر القرفة حتى تتغطى بالكامل.
- ضعي كرات العجين المغطاة بالسكر بالقرفة على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. اخبزي البسكويت لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى تصبح مسطحة أو بنية ذهبية على الحواف الخارجية.
- دع الكوكيز تبرد قليلاً قبل الاستمتاع بها.
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