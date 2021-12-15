وصفات احتفالية: شراب التفاح بالقرفة الساخن يُتبّل عصير التفاح بالقرفة اللذيذ والحلو بالقرنفل وجوزة الطيب والزنجبيل والقرفة!

وصفات احتفالية: شراب التفاح بالقرفة الساخن

المكونات:

½ جالون تفاح طازج

1 كوب تفاح براندي (اختياري)

نصف كوب سكر بني

1ملعقة كبيرة سكر بني

نصف كوب عسل

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

رشة ملح

10 شرائح رفيعة من برش البرتقال

10 أعواد قرفة صغيرة

الطريقة:

يُمزج عصير التفاح مع 1/4 كوب بالإضافة إلى 1 ملعقة كبيرة من السكر البني والعسل والقرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والقرنفل والفلفل والملح في قدر على نار متوسطة عالية. يُطهى على نار خفيفة حتى تمتزج النكهات ، لمدة 10 دقائق تقريبًا.

يُسكب مزيج عصير التفاح في أكواب مقاومة للحرارة. قم بلف شرائط قشر البرتقال بين أصابعك لتحرير الزيوت العطرية ؛ ضع 1 في كل كوب. أضف 1 عود قرفة لكل كوب.

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