وصفات التوت والفراولة لبشرة خالية من التجاعيد

تساعد مضادات الأكسدة في الحفاظ على صحّة ونضارة البشرة وتأخر ظهور التجاعيد، وصفة التوت والفراولة لبشرة خالية من التجاعيد ستساعدك في الحصول على كل ما تحتاجين اليه من مضادات الاكسدة التي تؤخر التجاعيد...

قناع العسل والتوت البري واللبن لوجه شاب ورقبة مشدودة

يعتبر هذا القناع من أهم وصفات التوت والفراولة لبشرة خالية من التجاعيد فهو يناسب جميع أنواع البشرة، ويتكون من ملعقتين من التوت البري وملعقة من لبن الزبادي، وملعقة من العسل، قومي بمزجهم جيداً وضعي طبقة سميكة من القناع على وجهك ورقبتك، دعيها تجف حوالي 10 دقائق ومن ثم قومي بشطفه بالماء الدافىء، يمكنك تطبيق هذا القناع مرة واحدة أسبوعياً.

قناع الفراولة وماء الورد لبشرة من دون تجاعيد

قومي بهرس 5 حبات من الفراولة ومن ثم أضيفي ماء الورد حتى تتشكل العجينة، قومي بتطبيقها على وجهك ورقبتك لمدة 20 دقيقة ومن ثم اشطفيها بالماء الدافىء.