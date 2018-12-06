وصفات الكريسماس: أصداف المعكرونة المحشوة

هذا المعكرونة الشهية من المطبخ الإيطالي هي افضل طبق معكرونة صحي فهي تحتوي على البروكلي والسبانخ مع جبنة البارميزان ، وجبن الموزاريلا والريكوتا.

المكونات:

16 صدفة معكرونة

2 كوب صلصة مارينارا

1 حزمة أوراق السبانخ المجمدة

½ كوب زهور البروكلي المجمدة

1 علبة ريكوتا

2 أوقية البارميزان

4 أوقيات جبنة موزاريلا

ملح والفلفل

2ملعقة كبيرة زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة خل النبيذ الاحمر

1 رأس صغير خس رومين

1 خيار بدون بذور

½ بصل أحمر صغير

الطريقة:

يسخن الفرن الى درجة حرارة 400 فهرنهايت. تطهى المعكرونة وفقًا لارشادات العبوة. تصفى وتشطف تحت الماء البارد لتبرد.

تفرد الصلصة على قاع طبق الفرن الكبير

تعصر السبانخ باليد للتخلص من الرطوبة الزائدة ، ثم توضع في وعاء كبير. تقطع البروكلي وتضاف إلى الوعاء. تضاف جبنة الريكوتا وجبنة البارميزان و 1/2 كوب من جبنة الموزاريلا و 1/2 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل. يُسكب المزيج في الأصداف (حوالي 1/4 كوبًا) ويوضع فوق الصلصة.

يرش ما تبقى من نصف كوب من الموزاريلا ويخبز من 10 إلى 12 دقيقة أو اكثر حتة تصبح الاصداف ذهبية.

في هذه الأثناء ، في وعاء كبير ، يخفق الزيت والخل وربع ملعقة من الملح والفلفل. تقدم مع سلطة الخس والخيار والبصل.