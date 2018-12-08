وصفات الكريسماس : صينية السلمون وخضروات قوس قزح

سمك السلمون مع صلصة الخردل وطيف من الخضار الشهية والصحية هو كل ما تحتاج له ليلة العيد.

المكونات:

1 قرع أصفر متوسط ، مقسم إلى شرائح بسماكة 1/2 سم

2 ½ أكواب بروكلي

½ من البصل الأحمر المتوسط ، مقطع الى مكعبات

2 ملعقة طعام زيت زيتون مقسم

ملح وفلفل أسود

1 ملعقة طعام خردل ديجون خردل

1 ملعقة طعام عسل

3 حص ثوم مفرومة مقسمة

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

3 شرائح سمك السلمون بدون جلد

1 كوب من طماطم الكرزية

4 حبات من الليمون

الطريقة:

يسخن الفرن لدرجة حرارة 400. توضع ورقة زبدة على الصينية. توضع حبات القرع على الورقة في الجزء الثالث العلوي ثم زهرات البروكلي في الجزء الأوسط ثم البصل الأحمر في الجزء السفلي. نرش الخضار بحوالي 4 ملعقة زيت زيتون ، نتبلها بالملح والفلفل ونقلبها مع الحفاظ على كل نوع خضار مفصول في كل قسم. تشوى الخضار في فرن دافئ لمدى 8 دقائق. في هذه الأثناء في وعاء صغير يخلط الخردل، والعسل ، و 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ، والثوم المفروم وعصير الليمون ، ويوضع جانبا.

الان تنقل الخضار الى الجانب قليلا لإضافة طبقة من الطماطم والسلمون. توضع شرائح السلمون على الصينية قرب القرع (الوجه السفلي للأعلى) ، وتدهن شرائح سمك السلمون بنصف مزيج الخردل ويتبل بالملح والفلفل . توضع الطماطم على صاج الخبز في الجزء العلوي من الصينية ، ثم ترش بملعقة صغيرة من زيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل. يضاف الثوم بالتساوي على الخضار والطماطم. توضع في الفرن حتى ينضج سمك السلمون، حوالي 12-15 دقيقة. تقدم على الفور مع الليمون.