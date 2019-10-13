وصفات الهالووين: كرات اللحم على شكل عيون

المكونات:

1 باوند لحم بقر مفروم

1/3 كوب فتات الخبز العادي

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة كاتشب

1 ملعقة صغيرة من الخردل

1 ملعقة صغيرة مايونيز

ربع ملعقة صغيرة ملح

رشة من الفلفل

12 إلى 14 كرة موزاريلا صغيرة

6 إلى 8 حبات زيتون خضراء كبيرة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 400 فهرنهايت. اخلطي اللحم المفروم والبيض والفتات ، والصلصة ، والخردل ، والمايونيز جيدا.

لعمل مقل العيون ، يمكن لطفلك استخدام سكين الزبدة لقطع كرة الجبن من الوسط . ثم تقطع حبات الزيتون من النصف وتوضع في وسط الجبن ، لعمل شكل عين.

بعد أن يغسل الجميع أيديهم ، دعي طفلك يلف كرات اللحم بحجم كرة الغولف ، ثم باستخدام إبهامه للضغط على منتصف الكرة. الآن يمكنك وضع مقلة الجبن في كرات اللحم والضغط على اللحم حول عين الجبن.

دعي طفلك يواصل صنع كرات اللحم "مقلة العين" ، ثم ضعها في مقلاة مبطنة بالرقائق.

تُخبز كرات اللحم لمدة 20 دقيقة أو حتى تذوب الجبنة ويطهى اللحم. اثناء ذلك ، قومي بإعداد المعكرونة والصلصة المفضلة لديك حتى يصبح كل شيء جاهزًا عندما تكون كرات اللحم جاهزة.

تخرج كرات اللحم الجاهزة ، وتقدم مع المعكرونة المطبوخة.

