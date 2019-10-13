وصفات الهالووين: كرات اللحم على شكل عيون
المكونات:
1 باوند لحم بقر مفروم
1/3 كوب فتات الخبز العادي
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة كاتشب
1 ملعقة صغيرة من الخردل
1 ملعقة صغيرة مايونيز
ربع ملعقة صغيرة ملح
رشة من الفلفل
12 إلى 14 كرة موزاريلا صغيرة
6 إلى 8 حبات زيتون خضراء كبيرة
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة حرارة 400 فهرنهايت. اخلطي اللحم المفروم والبيض والفتات ، والصلصة ، والخردل ، والمايونيز جيدا.
لعمل مقل العيون ، يمكن لطفلك استخدام سكين الزبدة لقطع كرة الجبن من الوسط . ثم تقطع حبات الزيتون من النصف وتوضع في وسط الجبن ، لعمل شكل عين.
بعد أن يغسل الجميع أيديهم ، دعي طفلك يلف كرات اللحم بحجم كرة الغولف ، ثم باستخدام إبهامه للضغط على منتصف الكرة. الآن يمكنك وضع مقلة الجبن في كرات اللحم والضغط على اللحم حول عين الجبن.
دعي طفلك يواصل صنع كرات اللحم "مقلة العين" ، ثم ضعها في مقلاة مبطنة بالرقائق.
تُخبز كرات اللحم لمدة 20 دقيقة أو حتى تذوب الجبنة ويطهى اللحم. اثناء ذلك ، قومي بإعداد المعكرونة والصلصة المفضلة لديك حتى يصبح كل شيء جاهزًا عندما تكون كرات اللحم جاهزة.
تخرج كرات اللحم الجاهزة ، وتقدم مع المعكرونة المطبوخة.
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