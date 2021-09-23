وصفات خريفية: خضار مشوية بالفرن هل تبحثين عن وصفة مغذية نحن نشجعك على استخدام الخضار الموسمية مع الأعشاب العطرية، الخريف مليء بالخضار الشهية المليئة بالفيتامينات ومن أبرزها التفاح والبطاطا الحلوة وغيرها. تعالوا نتعرف عليها في هذه الوصفة الخريفية.

وصفات خريفية: خضار مشوية بالفرن

المكونات:

1 بصلة حمراء

1 رطل بطاطا حلوة

2 تفاح

8 أوقية سجق إيطالي حلو أو قطع دجاج حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1 ملعقة صغيرة ميرامية مجفف

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج (اختياري)

وصفات خريفية: خضار مشوية بالفرن

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قم بتقطيع التفاح إلى قطع بحجم 1 بوصة. قشري البطاطا الحلوة والبصل الأحمر وقطعيها إلى قطع بحجم بوصة واحدة.

ضعي التفاح المفروم والبصل والبطاطا الحلوة والنقانق الإيطالية على صينية خبز كبيرة مقاس 9 × 13 بوصة. رشي زيت الزيتون على الوجه ثم أضيفي الريحان والميرامية وإكليل الجبل والملح والفلفل الطازج. قلبي حتى يصبح كل شيء مغطى جيدًا بالزيت والأعشاب.

انقلي صينية الخبز إلى الفرن المسخن مسبقًا واشويها لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ، أزيلي صينية الخبز واستخدمي الملقط لنقل النقانق إلى لوح التقطيع. قطعي النقانق إلى شرائح ، ثم أضيفيها مرة أخرى إلى صينية الخبز. أعيدي صينية الخبز إلى الفرن.

اشوي الخليط لمدة 20 دقيقة أخرى أو حتى يصل إلى المستوى الذهبي الشهي. تزين بالبقدونس المفروم قبل التقديم.

فوائد البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة من أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك. ويعتبر تناول البطاطا الحلوة مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

تحتوي البطاطا الحلوة بشكل أساسي على فيتامين (أ) مضاد الاكسدة بيتا كاروتين، بالإضافة الى العديد من الفيتامينات والمعادن الاساسية مثل : حمض البانتوثينيك (فيتامين ب5)، البيريدوكسين (فيتامين ب6)، والثيامين (فيتامين ب1)، والنياسين، والريبوفلافين، وكل من فيتامين (ج)، وفيتامين (إي)، والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد .

ويفضل استهلاك البطاطا الحلوة لأنه تناولها يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، فمن المعروف بأن عنصر البوتاسيوم مهم جدًا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات ضغط الدم بالمعدلات الطبيعية، وكل 100 غم من البطاطا الحلوة النيئة تحوي ما يقارب 337 ملغم بوتاسيوم.

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