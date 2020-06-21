وصفات شهية للدجاج تعرّف عليها

المقادير:

دجاجة.

3 بصلة كبيرة.

2 مكعب مرقة دجاج.

ربع كوب من الزيت.

كوب ونصف من الماء.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

يتم غسل الدجاجة جيدا وتقطيعها إلى 4 قطع ويقطع البصل إلى شرائح.

نحضر وعاء ونضع به البصل ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

نضع الزيت ويتم تقليب المكونات جيدا.

نضيف الدجاج إلى المكونات ويتبل بها جيدا ويترك لمدة نصف ساعة.

نحضر صينية ويرص بها الدجاج ويضاف عليها بقية البصل المتبل ونضع الماء.

تعطى الصينية بالورق الفويل ونضعها بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة تقريبا.

يزال الورق الفويل وتوضع الصينية تحت الشواية قليلة لإكتساب اللون الذهبي وتقدم ساخنة.



طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل:

المقادير:

4 أوراك من الدجاج بدون جلد.

4 من البصل المقطع شرائح.

5 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

5 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ليمونة.

كوب وربع من الزيتون الأخضر.

ثلث كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب من الماء.



طريقة التحضير:

يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الثوم، الكركم وزيت الزيتون ويتم تقليبهم بشكل جيد ويترك في التتبيلة في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

نضع مقلاة على النار حتى تسخن ويتم تحمير الدجاج المتبل بها من جميع الإتجاهات ويزال ويترك جانبا.

في نفس المقلاة يتم وضع البصل مع الزعفران ويقلب حتى ينضج البصل.

نضع الدجاج مرة أخرى في المقلاة مع البصل على النار.

وتضاف شرائح الليمون وكوب من الماء.

تترك المكونات قليلا ونضعها في طاجن للفرن مع الزيتون الأخضر.

توضع في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبيا وتقدم ساخنة بالهناء والشفاء.



طريقة عمل الدجاج بالبصل والبطاطس:

المقادير:

دجاجة مقطعة 4 قطع.

3 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

3 حبات من البطاطس المقطعة حلقات.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

4 كوب من عصير الطماطم.

ربع كوب من الزيت.

كوب من المرق.

2 ثمرة من الطماطم المقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود.



طريقة التحضير:

يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود جيدا.

نضع مقلاة على النار به الزيت وتترك حتى تسخن.

نضع قطع الدجاج والبصل ويتم تقليبهم على النار حتى يحمر لون الدجاج.

في قدر على النار نضع عصير الطماطم ومعجون الطماطم وشرائح البطاطس، وتترك حتى الغليان وترفع من على النار.

نحضر صينية ويتم رص بها الدجاج والبصل ونضع خليط البطاطس وشرائح الطماطم ويصب عليها كوب المرق.

نضع الصينية بالفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

تغرف في طبق التقديم ويرش على الوجه القليل من زيت الزيتون ويقدم بالهناء والشفاء.