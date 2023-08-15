البوابة – هل تحب التين الطازج ؟ هل تعرف انك تستطيع استخدام التين في الحلويات. لديه نكهة حلوة وحساسة تتناسب بشكل جيد مع الفواكه والمكسرات والتوابل الأخرى. إليك بعض الأفكار للحلويات التي يمكنك صنعها بالتين:

وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج

التين المحمص مع الخل البلسمي والعسل: طبق بسيط ولذيذ ومثالي لتحلية خفيفة أو وجبة خفيفة. ما عليك سوى تحميص التين في الفرن حتى يصبح طريًا ومكرملًا ، ثم يُسكب عليه الخل البلسمي والعسل. يمكنك أيضًا إضافة بعض المكسرات المقطعة أو جبن الماعز المفتت للحصول على نكهة إضافية.

تارت التين وجبن الماعز: هذا التارت هو توازن مثالي بين النكهات الحلوة والمالحة. يتم تحميص التين حتى يصبح طريًا ، ثم يضاف جبن الماعز والعسل والجوز. ثم تُخبز التورتة حتى تذوب جبن الماعز وتتشكل فقاعات.

مربى التين: مربى التين طريقة رائعة لحفظ التين عندما يكون في الموسم. إنها أيضًا طريقة لذيذة لإضافة لمسة من الحلاوة إلى الزبادي أو الخبز المحمص أو الفطائر. لعمل مربى التين ، ما عليك سوى طهي التين مع السكر وعصير الليمون حتى يصبح طريًا ومربى.

سلطة التين والبروشوتو: هذه السلطة طريقة رائعة لاستخدام ما تبقى من التين. يقترن التين مع بروشوتو وجبن موزاريلا وجرجير لطبق منعش ولذيذ. ثم يتم رش السلطة بصلصة الخل البلسمية.



الواح التين: الواح التين هي حلوى الخريف الكلاسيكية. إنها مصنوعة من عجينة وحشوة التين والسكر البني والتوابل. تُخبز الألواح بعد ذلك حتى تصبح العجينة ذهبية اللون والحشو يغلي.

تشيز كيك التين: حلوى غنية بالكريمة ومثالية للمناسبات الخاصة. كعكة الجبن مصنوعة من بسكويت غراهام وحشوة من الجبن الكريمي والسكر والبيض والتين. ينضج التين حتى يصبح طريًا ثم يُهرس ، ثم يُطوى في خليط كعكة الجبن. ثم تُخبز كعكة الجبن حتى تنضج.

آيس كريم التين: حلوى منعشة ولذيذة ومثالية ليوم حار. الآيس كريم مصنوع من الحليب والقشدة والسكر والبيض والتين. ينضج التين حتى يصبح طريًا ثم يُهرس ، ثم يُطوى في قاعدة الآيس كريم. ثم يتم تقليب الآيس كريم حتى يصبح ناعمًا ودسمًا.

هذه مجرد أفكار قليلة لوصفات مصنوعة من التين الطازج. بفضل النكهة الحلوة والعصرية ، يمكن استخدام التين في مجموعة متنوعة من الأطباق ، سواء كانت حلوة أو مالحة. لذا كن مبدعًا وجرب النكهات والمجموعات المختلفة للعثور على وصفة التين الجديدة المفضلة لديك!

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