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وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 15 آب / أغسطس 2023 - 02:12
وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج
وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج

البوابة – هل تحب التين الطازج ؟ هل تعرف انك تستطيع استخدام التين في الحلويات. لديه نكهة حلوة وحساسة تتناسب بشكل جيد مع الفواكه والمكسرات والتوابل الأخرى. إليك بعض الأفكار للحلويات التي يمكنك صنعها بالتين:

وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج

وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج

التين المحمص مع الخل البلسمي والعسل: طبق بسيط ولذيذ ومثالي لتحلية خفيفة أو وجبة خفيفة. ما عليك سوى تحميص التين في الفرن حتى يصبح طريًا ومكرملًا ، ثم يُسكب عليه الخل البلسمي والعسل. يمكنك أيضًا إضافة بعض المكسرات المقطعة أو جبن الماعز المفتت للحصول على نكهة إضافية.
تارت التين وجبن الماعز: هذا التارت هو توازن مثالي بين النكهات الحلوة والمالحة. يتم تحميص التين حتى يصبح طريًا ، ثم يضاف جبن الماعز والعسل والجوز. ثم تُخبز التورتة حتى تذوب جبن الماعز وتتشكل فقاعات.
مربى التين: مربى التين طريقة رائعة لحفظ التين عندما يكون في الموسم. إنها أيضًا طريقة لذيذة لإضافة لمسة من الحلاوة إلى الزبادي أو الخبز المحمص أو الفطائر. لعمل مربى التين ، ما عليك سوى طهي التين مع السكر وعصير الليمون حتى يصبح طريًا ومربى.
سلطة التين والبروشوتو: هذه السلطة طريقة رائعة لاستخدام ما تبقى من التين. يقترن التين مع بروشوتو وجبن موزاريلا وجرجير لطبق منعش ولذيذ. ثم يتم رش السلطة بصلصة الخل البلسمية.

وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج


الواح التين: الواح التين هي حلوى الخريف الكلاسيكية. إنها مصنوعة من عجينة وحشوة التين والسكر البني والتوابل. تُخبز الألواح بعد ذلك حتى تصبح العجينة ذهبية اللون والحشو يغلي.
تشيز كيك التين: حلوى غنية بالكريمة ومثالية للمناسبات الخاصة. كعكة الجبن مصنوعة من بسكويت غراهام وحشوة من الجبن الكريمي والسكر والبيض والتين. ينضج التين حتى يصبح طريًا ثم يُهرس ، ثم يُطوى في خليط كعكة الجبن. ثم تُخبز كعكة الجبن حتى تنضج.
آيس كريم التين: حلوى منعشة ولذيذة ومثالية ليوم حار. الآيس كريم مصنوع من الحليب والقشدة والسكر والبيض والتين. ينضج التين حتى يصبح طريًا ثم يُهرس ، ثم يُطوى في قاعدة الآيس كريم. ثم يتم تقليب الآيس كريم حتى يصبح ناعمًا ودسمًا.

هذه مجرد أفكار قليلة لوصفات مصنوعة من التين الطازج. بفضل النكهة الحلوة والعصرية ، يمكن استخدام التين في مجموعة متنوعة من الأطباق ، سواء كانت حلوة أو مالحة. لذا كن مبدعًا وجرب النكهات والمجموعات المختلفة للعثور على وصفة التين الجديدة المفضلة لديك!

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