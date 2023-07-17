البوابة - انتشر مؤخراً فيديو لوصفة جيلي البطيخ الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه الصيفية الشهية، هذا التحدي انتشر على تطبيق تيك توك وقام العديد من الناس بتطبيقها في المنزل والآن جاء دوركم لاستغلال موسم البطيخ وعمل مجموعة متنوعة من الوصفات المنعشة لعائلتك وضيوفك.

وصفات جيلي البطيخ من تحدي تيك توك

جيلي فاكهة البطيخ

المكونات:

1 علبة مسحوق أجار أجار (10 جرام)

1 كوب سكر

1200 مل ماء

1 حبة بطيخة مقطعة أنصاف

فواكه متنوعة مقطعة إلى مكعبات (استخدمت البطيخ والكيوي والمانجو وفاكهة التنين)

طريقة التحضير:

قم بإذابة مسحوق أجار أجار في 1 كوب من الماء.

يُضاف السكر والماء المتبقي إلى القدر ويُغلى المزيج.

يضاف الاجار المذاب ويقلب حتى يذوب.

يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً.

قطّع البطيخ إلى نصفين واستخرج اللب ، مع ترك حوالي 2.5 سم من اللب على القشرة.

نقطع لب البطيخ إلى مكعبات ونضيفها إلى وعاء مع الفواكه الأخرى.

يُسكب مزيج أجار أجار فوق الفاكهة ويُحرّك المزيج.

يُسكب المزيج في قشور البطيخ ويُترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى ينضج.



سلطة فواكه جيلي البطيخ

المكونات:

750 مل (3 أكواب) ماء مغلي

1 عبوة (14 جم) جيلي خالٍ من السكر

400 مل ماء بارد

½ (حوالي 4 كجم) من البطيخ

8 أكواب من الفاكهة الطازجة المفرومة

طريقة التحضير:

يضاف الماء المغلي إلى بلورات الهلام في وعاء كبير ويقلب حتى يذوب.

يقلب في الماء البارد ويترك جانبا لمدة 30 دقيقة حتى يبرد.

أخرج اللب من البطيخ لعمل وعاء.

اقطع بعضًا من لب البطيخ إلى مكعبات من 1.5 سم إلى 2 سم.

ضع مكعبات لب البطيخ والفاكهة المقطعة في وعاء مع خليط الهلام المبرد.

يُسكب المزيج في قشرة البطيخ ويُترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو حتى ينضج.



شرائح بطيخ فواكه

المكونات:

1 بطيخ حجم متوسط الى كبير

تغسل الفراولة وتقسم إلى أرباع

يغسل التوت الأزرق

يغسل التوت الأحمر

2 ثمرة كيوي مقشرة ومقطعة إلى شرائح ومقطعة إلى أرباع

2 علبتين جيلاتين بدون نكهة (علبة واحدة بها 4 عبوات بداخلها)

1 كوب سكر أبيض

2 كوب ماء

2 كوب ماء مغلي

طريقة التحضير:

في وعاء كبير ، اخلطي الماء المغلي والجيلاتين غير المنكه. قلبي حتى يذوب الجيلاتين.

أضيفي السكر والماء البارد.

أضف الفراولة والتوت الازرق والتوت الاحمر والكيوي.

نقطع البطيخ إلى نصفين ونفرغ من الداخل.

يصب خليط الفاكهة في قشر البطيخ.

ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى ينضج.

هذه مجرد أفكار رائعة لعمل وصفات من الجيلي والفواكه داخل البطيخ. يمكنك الإبداع واستخدام الفواكه والنكهات المفضلة لديك.

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