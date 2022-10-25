وصفات صحية: لحم وخضار مشوية للدايت تعلمي تحضير نسخة صحية قليلة الدسم من اللحم البقري المشوي لشخصين ، محضرة من شرائح اللحم الخالية من الدهون والخضار المشوية ، بالإضافة إلى الصلصة.
وصفات صحية: لحم وخضار مشوية للدايت
المكونات:
285 جرام بطاطس متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح سميكة
4 حبات جزر صغيرة (160 جم) ، مقطعة إلى نصفين بالطول
2 × 80 غ من البصل الأحمر، المقطّع إلى أرباع
170 غ من براعم بروكسل الكبيرة (حوالي 8-10) ، مقلمة
2 ½ ملعقة صغيرة زيت اللفت
2 ملعقة صغيرة أوراق زعتر
2 ملعقة صغيرة خل بلسميك
1 فص ثوم كبير ، مبشور ناعماً
2 رشة من مسحوق الخردل الإنجليزي
170 جرام شريحة لحم سمك فيليه قليل الدهن
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق مرق الخضار
وصفات صحية: لحم وخضار مشوية للدايت
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. اتركي قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي وقم بطهي البطاطس لمدة 5 دقائق. صفي الماء في قدر جانبي.
- قلبي البطاطس والجزر والبصل والبراعم مع 2 ملعقة صغيرة من الزيت. رتبيها على ورقة خبز غير لاصقة ، متباعدة. انثري ملعقة صغيرة من الزعتر ، ثم اطحني فوقها القليل من الفلفل الأسود ، ثم اشويها لمدة 30 دقيقة.
- في هذه الأثناء ، اخلطي ملعقة صغيرة من الخل مع الثوم والزعتر المتبقي والزيت والخردل والكثير من الفلفل الأسود. افركي هذا اللحم ، وضعيه في طبق ضحل واتركيه جانبًا. اخلطي باقي الخل مع المرقة و 125 مل من الماء المحجوز من الخطوة 1 ، ثم اتركيه جانبًا. بعد 30 دقيقة ، يقلب الخضار وتشوى لمدة 15 دقيقة أخرى.
- في هذه الأثناء ، سخني مقلاة صغيرة غير لاصقة على نار متوسطة إلى عالية. ارفعي الستيك من التتبيلة ، تخلصي من الكمية الزائدة واقليها لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى تنضج حسب رغبتك. أخرجيه إلى لوح التقطيع واتركيه يرتاح. يُسكب المتبقي من التتبيلة في المقلاة ويُغلى حتى يتكاثف قليلاً لعمل المرق. قطعي الستيك إلى شرائح وقدميهما مع الخضار المشوية والمرق على الجانب.
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