وصفات صحية: لحم وخضار مشوية للدايت

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. اتركي قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي وقم بطهي البطاطس لمدة 5 دقائق. صفي الماء في قدر جانبي

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. اتركي قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي وقم بطهي البطاطس لمدة 5 دقائق. صفي الماء في قدر جانبي .

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. اتركي قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي وقم بطهي البطاطس لمدة 5 دقائق. صفي الماء في قدر جانبي .

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. اتركي قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي وقم بطهي البطاطس لمدة 5 دقائق. صفي الماء في قدر جانبي .

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. اتركي قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي وقم بطهي البطاطس لمدة 5 دقائق. صفي الماء في قدر جانبي .

قلبي البطاطس والجزر والبصل والبراعم مع 2 ملعقة صغيرة من الزيت. رتبيها على ورقة خبز غير لاصقة ، متباعدة. انثري ملعقة صغيرة من الزعتر ، ثم اطحني فوقها القليل من الفلفل الأسود ، ثم اشويها لمدة 30 دقيقة

قلبي البطاطس والجزر والبصل والبراعم مع 2 ملعقة صغيرة من الزيت. رتبيها على ورقة خبز غير لاصقة ، متباعدة. انثري ملعقة صغيرة من الزعتر ، ثم اطحني فوقها القليل من الفلفل الأسود ، ثم اشويها لمدة 30 دقيقة .

قلبي البطاطس والجزر والبصل والبراعم مع 2 ملعقة صغيرة من الزيت. رتبيها على ورقة خبز غير لاصقة ، متباعدة. انثري ملعقة صغيرة من الزعتر ، ثم اطحني فوقها القليل من الفلفل الأسود ، ثم اشويها لمدة 30 دقيقة .

قلبي البطاطس والجزر والبصل والبراعم مع 2 ملعقة صغيرة من الزيت. رتبيها على ورقة خبز غير لاصقة ، متباعدة. انثري ملعقة صغيرة من الزعتر ، ثم اطحني فوقها القليل من الفلفل الأسود ، ثم اشويها لمدة 30 دقيقة .

قلبي البطاطس والجزر والبصل والبراعم مع 2 ملعقة صغيرة من الزيت. رتبيها على ورقة خبز غير لاصقة ، متباعدة. انثري ملعقة صغيرة من الزعتر ، ثم اطحني فوقها القليل من الفلفل الأسود ، ثم اشويها لمدة 30 دقيقة .