وصفات صيفية: سلاش شراب الورد بالفراولة

سلاش شراب الورد بالفراولة، هو مشروب مجمد سريع وغير مكلف وضروري في فصل الصيف. لا حاجة لخلاط فاخر أو مشروبات غازية !

المكونات:

¼ رطل فراولة مجمدة (غير محلاة)

1 كوب شراب الورد "روز"

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

الطريقة:

أضف الفراولة المجمدة والسكر البودرة والورد إلى الخلاط. امزج حتى يصبح المشروب كثيفًا وناعمًا.

إذا كان المشروب كثيفًا جدًا بحيث لا يمكن مزجه جيدًا ، أضف القليل من الورد. إذا كان المشروب رقيقًا جدًا ، أضف زوجين إضافيين من الفراولة المجمدة أو بعض مكعبات الثلج واخلطهم مرة أخرى.

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