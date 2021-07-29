وصفات صيفية: سلاش شراب الورد بالفراولة

سلاش شراب الورد بالفراولة، هو مشروب مجمد سريع وغير مكلف وضروري في فصل الصيف. لا حاجة لخلاط فاخر أو مشروبات غازية!
المكونات:
¼ رطل فراولة مجمدة (غير محلاة)
1 كوب شراب الورد "روز"
1 ملعقة كبيرة سكر بودرة
الطريقة:
أضف الفراولة المجمدة والسكر البودرة والورد إلى الخلاط. امزج حتى يصبح المشروب كثيفًا وناعمًا.
إذا كان المشروب كثيفًا جدًا بحيث لا يمكن مزجه جيدًا ، أضف القليل من الورد. إذا كان المشروب رقيقًا جدًا ، أضف زوجين إضافيين من الفراولة المجمدة أو بعض مكعبات الثلج واخلطهم مرة أخرى.
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