وصفات صيفية: سلطة خضار نباتية 

هذه السلطة من المشهيات والمقبلات الشهيرة التي يمكن تقديمها دافئة أو باردة. تصلح كوجبة رائعة وخفيفة لمحبي المأكولات النباتية.



المقادير:

2 حبة باذنجان شرائح

2 حبة كوسة شرائح

4 حبة طماطم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 فص ثوم مفروم

حبة فلفل أحمر ألوان

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل بابريكا

½ ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

رشة ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

الطريقة:

قشري الباذنجان بشكل مخطط واتركي بعض القشر عليه قطع طولية. وقطعي الكوسة حلقات.

ضعي شرائح الباذنجان والكوسة والفلفل الألوان في صينية فرن ورشي الخضار برذاذ زيت الزيتون..

ضعي صينية الخضار بفرن متوسط الحرارة على 190 مئوية حتى تصبح الخضروات طرية وناضجة .

ضعي الطماطم في وعاء به ماء يغلي لمدة دقيقة ثم قشريها وقطعيها مكعبات ثم قشري الفلفل الألوان وقطعيه وكذلك شرائح الباذنجان.

ضعي الثوم المهروس والتوابل في مقلاة عميقة مدهونة بالزيت وحركي حتى يذبل الثوم، ثم أضيفي الباذنجان والكوسة والطماطم والكسبرة المفرومة، واتركي الخليط 15 دقيقة على النار.

تبلي بالملح والفلفل ثم ضعي سلطة الباذنجان في طبق التقديم.

أضيفي البقدونس المفري على الوجه ثم قدميها مع الخبز المحمص وبالهنا والشفا.