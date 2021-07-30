وصفات صيفية: صلصة الاناناس الحارة

صلصة الأناناس الحارة هذه طازجة ونابضة بالحياة ومثالية للرقائق أو اللحوم المشوية أو السلطات أو أي وجبة صيفية ...

المكونات:

2 كوب أناناس مفروم

¼ بصلة حمراء

1 جالابينو (اختياري)

1 ليمونة

¼ باقة كزبرة

1 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

يقطع الأناناس إلى قطع صغيرة. في حالة استخدام الأناناس المعلب ، تأكد من تصفيته جيدًا قبل التقطيع. يمكنك حفظ العصير للعصائر أو المخللات أو أي استخدامات أخرى. ضعي الأناناس المفروم في وعاء.

يقطع البصل الأحمر إلى مكعبات صغيرة ويضاف إلى الوعاء. قم بإزالة البذور من الهالبينو عن طريق قطع الساق أولاً ، ثم تقطيع الفلفل إلى نصف الطول. اكشطي البذور بملعقة ثم قطّعي الفلفل المتبقي إلى مكعبات صغيرة. أضف الهالبينو إلى الوعاء.

اغسل وتخلص من أكبر قدر ممكن من الماء من الكزبرة. انزع الأوراق من السيقان واقطعها تقريبًا. أضف الكزبرة المفرومة إلى الوعاء. اعصر عصير ليمونة واحدة في الوعاء. قلب كل شيء معًا.

أضف الملح حسب رغبتك. ابدأ بنصف ملعقة صغيرة ، وحركها، وتذوقها ، ثم أضف المزيد حسب الحاجة. لقد استخدمت 1 ملعقة صغيرة. احتفظ بالصلصة مبردة حتى تصبح جاهزة للأكل. يقلب لإعادة توزيع العصائر والنكهة قبل التقديم.

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