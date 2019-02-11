وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الجافة

لا تمثل البشرة الجافة مشكلة في عالم التجميل فحسب، بل يمكن ـأن تسبب البشرة الجافة والمتشققة اصابتها بالبكتيريا المتسببة بالعدوى أن تدخلها بسهولة كبيرة. والتي تزيد الطين بلة. لذلك سنساعدك و نقدم لك افضل خلطات طبيعية تساعدك على العناية ببشرتك دون أن تخسري مبالغ طائلة في صالونات التجميل.

وصفة هلام الألوة فيرا لتنظيف البشرة و ترطيبها

المكونات:

ملعقة من هلام الألوة فيرا.

ملعقة من العسل.

صفار بيضة.

الطريقة:

تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

تطبق هذه الخلطة على الوجه والرقبة مع التدليك و القيام بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

تغسل البشرة بالماء الدافئ فيما بعد.

وصفة الطين بالعسل لتغذية البشرة الجافة

المكونات:

ملعقة من بودرة الطين.

ملعقة من العسل.

الطريقة:

تمزج المكونات جيدًا ثم تطبق هذه الخلطة على الوجه مع تجنب محيط العينين

تشطف بشرتك بعد مرور 15 دقيقة بالماء الدافئ.

وصفة الموز والعسل

المكونات:

موزة مهروسة

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

تخلط جميع المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ثم يستخدم الخليط على البشرة ويشطف جيدًا بعد 10 دقائق.

يساعد العسل على استعادة ترطيب البشرة، بينما يعمل الموز وزيت الزيتون على التخلص من الأثار الضارة للشوارد الحرة على البشرة. كما يمكنكِ استخدام العسل منفردًا على البشرة أيضًا.

ونظرًا لخواصه المضادة للأكسدة، زيت الزيتون يساعد على تحفيز إنتاج الزيوت الطبيعية داخل خلايا البشرة. لذلك، فيعمل هذا الماسك على ترطيب، إنعاش وتهدئة البشرة.