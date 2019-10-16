وصفات طبيعية فعالة لعلاج التهاب الشُعب الهوائية

هل تعاني من الإرهاق العام، مع آلام في العضلات وارتفاع في درجة الحرارة. في فصل الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، والتهابات الرئة والشعب الهوائية. ولتخفيف اعراض التهاب الشعب الهوائية جربي الوصفات المنزلية التالية.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل يستعمل من قديم الزمان لعلاج أمراض الصدر لما له من خواص مضادة للالتهاب، ومقوية لجهاز المناعة. الزنجبيل يساعد على تخفيف التورم وضيق الشعب وتقليل الاحتقان.

قومي بغلي كوب من الماء وضعي فيه نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون مع القليل من القرفة والقرنفل مع التقليب الجيد. تناولي هذا المشروب مرتين يومياً لعدة أيام للتخلص من اعراض التهاب الشعب الهوائية. يمكنك تحلية هذا المشروب بالعسل ويمكنك كذلك إضافة بعض الفلفل الأسود المطحون.

مهروس اللبن والثوم

الثوم له خواص مضادة للبكتريا والفيروسات وبالتالي يساعد على القضاء على سبب التهابات الشعب الهوائية.

قومي بفرم ثلاثة فصوص من الثوم وضعيهم في كوب من الحليب ثم قومي بغلي اللبن وتناوليه قبل النوم.

شاي الكركم

الكركم له خواص مضادة للالتهاب ويساعد على تقليل الكحة المرتبطة بالتهابات الشعب الهوائية، كما يساعد على طرد المخاط.

قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم الى كوب من الحليب ثم قومي بغليه. ويمكنك تناول هذا المشروب مرتين يومياً ويُفضل تناوله على معدة خالية.

محلول الملح

استعمال محلول الملح كمضمضة وغرغرة للحلق هي طريقة رائعة للتخلص من التهابات الحلق والتهابات المجاري الهوائية. يمكنك شراء محلول ملح جاهز من الصيدليات او عمله في المنزل عن طريق وضع ملعقة صغيرة من الملح الى زجاجة من الماء الدافئ واستعماله في الغرغرة. تأكدي من عدم الافراط في كمية الملح المضافة الى الماء لأن الملح الكثير قد يسبب حرقان في الحلق. وكذلك كمية الملح القليلة لن يكون لها تأثير. عليك الالتزام بالكمية المحددة وهي ملعقة صغيرة لزجاجة ماء.