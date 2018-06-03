3 وصفات طبيعية لتقوية الأظافر

زيت الارجان: هو من الزيوت التي تساعد على تحفيز نمو الاظافر (shutterstock.com)

توجد بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من تشققات الأظافر وتقويتها عن طريق بعد المواد والزيوت الآمنة والتي تتوافر معظمها في البيت .

١- زيت الارجان:

هو من الزيوت التي تساعد على تحفيز نمو الاظافر وتتوافر به العديد من المواد التي تنشط الدورة الدموية للجلد المحيط بها للحد من ضعفها وتجنب تشققاتها.

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الطريقة:

قومي بتدفئة نحو 5 قطرات من زيت الارجان على نار هادئة، ثم تدليك الاظافر به والجلد المحيط بها أيضا، ولف اصابعك بكيس بلاستيك لتوفير الدفء لها لضمان الاستفادة من خصائص الزيت، وبعد حوالي 10 دقائق قومي بشطفه بالماء الفاتر، مع تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل اسبوعيا للحصول على افضل النتائج.

٢-زيت الليمون:

يحتوي زيت الليمون على مواد مفيدة لتبيض الاظافر التي تعاني من الاصفرار، وايضا على عناصر هامة لتجنب اصابة اظافرك بالفطريات التي تعد السبب الرئيسى في ضعف وتكسر الأظافر.

الطريقة:

يمكنك تدليك الاظافر ببعض النقاط من زيت الليمون مباشرة أو اضافة بعض منه لزيت الزيتون ومزجهم مها ثم إضافتهم لكوب ماء، يتم نقع الاظافر بها لمدة 15 دقيقة، ثم شطفها بالماء.

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٣- زبدة الشيا:

زبدة الشيا تحتوي على الترطيب اللازم لتجنب جفاف الاظافر وتشققاتها، وهي تفيد في حماية الجلد المحيط باظافرك ويمكن مزجها لملعقة من زيت الليمون لزيادة الفاعلية والتطهير.

الطريقة:

امزجي ملعقة صغيرة من زبدة الشيا بعد اذابتها على نار هادئة مع 3 قطرات من زيت الليمون ومزجهم جيدا وتوزيعهم على الأظافر وتركها ربع ساعة حتى تستفيد منها اصابعك وتتشربها جيدا ثم شطفه بالماء الفاتر.