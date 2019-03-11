6 وصفات طبيعية لتلميع الخشب

يتعرّض الخشب للبقع، وللغبار الأمر الذي يتطلب الاهتمام به وتنظيفه جيداً

يدخل الخشب في صنع الكثير من قطع الأثاث المنزلي كالطاولات، والكنب، والأبواب، والمكتبات، والبوفيهات، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه قد يتعرّض للبقع، وللغبار، والأتربة، ولأشعة الشمس، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به، وتنظيفه جيداً، إلا أنّه مع الاستمرار بتنظيفه بطريقة خاطئة يفقد لمعانه، ويصبح باهتاً، ممّا يؤثر على رونق أثاث المنزل، وترتيبه، لذلك تبحث العديد من السيدات عن الطرق الصحيحة لتلميع الخشب، وفي هذا المقال سنعرفكم كيفيّة تلميعه.

1- وصفة عصير الليمون: يتم مزج نصف كأس من عصير الليمون الحامض، مع نصف كأس من زيت الزيتون، وخلطهما جيداً، ثم وضع المزيج في زجاجة ذات بخاخ، ورش القليل منه على الخشب، ثمّ مسحه بقطعة قماش جافّة لتنظيفه من الغبار، وتلميعه.

2- وصفة الخل والماء: يتم مزج ملعقتين صغيرتين من الخل مع القليل من الماء الفاتر، ثم مسح الخشب به، وينصح باستخدام هذه الوصفة للأخشاب المدهونة بالورنيش، أو تلك المدهونة بدهان زيتي.

3- وصفة الخل والزيت: يتم مزج كمية من الخل مع أي نوع من الزيوت، ثم تغميس قطعة قماش في المزيج، ومسح الخشب بها.

4- وصفة الزيت: يتم تغميس فرشاة الغبار بالزيت، وتنظيف الخشب بها، ثم تنظيفه بقطعة قماش جافّة، وينصح باستخدام هذه الطريقة للخشب الذي يحتوي على حفر.

5- وصفة بودرة التلك: يتمّ رش القليل من البودرة على بقع الدهون الموجود على الخشب، ثمّ تغطيتها بمناديل المطبخ، ثم الضغط عليها بمكواة دافئة للتخلّص من البقع.

6- وصفة الشاي: يتم تحضير كأس من الشاي، مع الحرص على عدم وضع السكر عليه، وتركه إلى أن يبرد، ثم تبليل قطعة قماش منه، وتنظيف الخشب فيها، علماً أن أكسيد الكربون الموجود في الشاي يزيد من لمعان الخشب، ويحافظ على مظهره.

المزيد:

9 خطوات لتنظيف الطاقة السالبة في منزلك قبل بدء عام 2019

6 طرق لتنظيف جدران المطبخ من الدهون

حلول سريعة لتنظيف النوافذ